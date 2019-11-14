МАСКИ ARTISTRY SIGNATURE SELECTTM

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД К УХОДУ ЗА КОЖЕЙ

Новинка от бренда ARTISTRY ТМ — коллекция из 5 масок, которые превосходно работают сами по себе и при этом прекрасно комбинируются между собой, предлагая самую интересную инновацию среди продукции линии ARTISTRY ТМ

Насыщенные фитонутриентами NutriliteTM маски позволяют максимизировать эффективность домашнего ухода и удовлетворить потребности различных зон лица и шеи всего за 7 минут.

МУЛЬТИМАСКИНГ – отражение новой философии ухода, основанной на понимании того, что кожа каждого человека уникальна и что 97,7% женщин имеет сразу несколько потребностей в уходе за кожей одновременно. Это значит, что какие-то зоны на лице могут нуждаться в увлажнении, другие – в глубоком очищении и матировании, а третьим требуется питание. Например, очищающие и матирующие средства для жирной T-зоны нередко вызывают сухость в области щек. Учитывая все это, мультимаскинг кажется прекрасным решением для домашнего ухода за кожей.