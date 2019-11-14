МАСКИ ARTISTRY SIGNATURE SELECTTM
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД К УХОДУ ЗА КОЖЕЙ
Новинка от бренда ARTISTRY ТМ — коллекция из 5 масок, которые превосходно работают сами по себе и при этом прекрасно комбинируются между собой, предлагая самую интересную инновацию среди продукции линии ARTISTRY ТМ
Насыщенные фитонутриентами NutriliteTM маски позволяют максимизировать эффективность домашнего ухода и удовлетворить потребности различных зон лица и шеи всего за 7 минут.
МУЛЬТИМАСКИНГ – отражение новой философии ухода, основанной на понимании того, что кожа каждого человека уникальна и что 97,7% женщин имеет сразу несколько потребностей в уходе за кожей одновременно. Это значит, что какие-то зоны на лице могут нуждаться в увлажнении, другие – в глубоком очищении и матировании, а третьим требуется питание. Например, очищающие и матирующие средства для жирной T-зоны нередко вызывают сухость в области щек. Учитывая все это, мультимаскинг кажется прекрасным решением для домашнего ухода за кожей.
Отшелушивающая маска для кожи лица
Представляет собой нежный скраб с кристаллами тростнико-вого сахара насыщенного фиолетового цвета, который появился благодаря экстракту черной смородины в составе. Она отшелушивает ороговевшие клетки кожи, защищает и выравнивает ее поверхность, питает и смягчает. Может использоваться на все зоны или область лба и Т-зоны.
Маска, осветляющая тон кожи,
имеет текстуру густого мусса и состав с отшелушивающими гранулами, экстрактом семян чиа, зернами жожоба и семенами люффы. Она мягко обновляет и очищает кожу, возвращает ей яркость и естественное сияние, а также оказывает омолаживающее действие. Области применения – все лицо, шея, Т-зона, щеки, подбородок, область под глазами.
Укрепляющая моделирующая маска для кожи лица —
тягучий красный гель, который при нанесении на кожу превращается в мягкую белую кремовую эмульсию. Имеет в составе экстракт граната, обладает мощным антиоксидантным действием, интенсивно питает, увлажняет кожу, препятствует повреждению коллагеновых и эластиновых волокон, замедляя процессы старения. Области применения – все лицо, шея, щеки, подбородок.
Очищающая маска для кожи лица
с французской глиной и цитрусовыми экстрактами действует, как матирующий магнит: поглощает излишки кожного себума и удаляет их. В результате поры глубоко очищаются, кожа надолго избавляется от жирного блеска, становится более свежей и гладкой. Области применения – все лицо, лоб, Т-зона, подбородок.
Увлажняющая маска для кожи лица
с гиалуроновой кислотой и экстрактом зеленого чая, известным своими антиоксидантными свойствами, снимает чувство стянутости и сухости, глубоко насыщает кожу влагой, повышает ее эластичность и упругость. Также маска помогает успокоить кожу после агрессивного действия различных факторов окружающей среды – ветра и очень сухого воздуха в самолетах и кондиционированных помещениях. Области применения – все лицо, шея, T-зона, щеки, подбородок, лоб.
ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИИ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ:
как и традиционные маски, они могут использоваться самостоятельно, а могут сочетаться в 25 комбинациях между собой в зависимости от потребностей кожи.
БЫСТРЫЙ ЭФФЕКТ:
время действия маски – всего 7 минут, после чего достигается «эффект Золушки». Кожа увлажняется, начинает «сиять» красотой, приобретает ухоженный вид.
ЧУВСТВЕННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ:
каждая маска имеет свою особенную текстуру (скраб, суфле, эмульсия, мусс, плотная глина), роскошный аромат и сочный насыщенный цвет, что превращает процедуру ухода в невероятно приятный ритуал красоты.
ВЫСОКОАКТИВНЫЙ СОСТАВ:
в активную формулу масок вошли тщательно отобранные растительные экстракты NUTRILITETM и другие ингредиенты натурального происхождения.
ARTISTRYTM
Косметический бренд премиального сегмента с более чем 40-летней историей. Бренд представляет высококачественную косметику для ухода за кожей лица, а также линию декоративной косметики. Научные разработки ведутся в исследовательских центрах и лабораториях Amway. Линия ARTISTRYTM насчитывает свыше 250 средств для ухода за кожей и декоративной косметики (с учетом всех оттенков).
В 2012 году лицом бренда ARTISTRYTM стала австралийская актриса Тереза Палмер – восходящая звезда Голливуда, прославившаяся благодаря ролям в фильмах «Я – четвертый» и «Ученик чародея».
O КОМПАНИИ AMWAY
Amway – компания прямых продаж, имеющая штаб-квартиру в г. Эйде, штат Мичиган, США. Занимает 30-е место в рейтинге «Крупнейших американских частных компаний», ежегодно составляемом журналом Forbes. Глобальные продажи по итогам 2017 г. составили 8,6 млрд долларов США. Самые продаваемые бренды Amway – это витамины, минеральные и биологически активные добавки NutriliteTM, средства для ухода за кожей и декоративная косметика ArtistryTM и системы очистки воды eSpringTM, продающиеся исключительно частными предпринимателями Амвэй. Мировые продажи в 2017 году сделали Amway компанией прямых продаж No1 в мире по данным списка Global ТОП 100 по версии журнала Direct Selling News. Годовой показатель продаж компании включает в себя доходы от прямых продаж и других бизнес-холдингов. Все новости компании на сайте globalnews.amway.com.
OOO «Амвэй» – российский филиал компании Amway Corp.*, который начал свою деятельность в марте 2005 года. Российское подразделение занимает лидирующие позиции по объемам продаж в Европе и является одним из самых перспективных направлений в работе корпорации. Численность сотрудников Amway в России – 779 человек. Компания сотрудничает с миллионом независимых предпринимателей и лояльных покупателей.
Дополнительную информацию вы можете найти на сайте www.amway.ru.
Не является публичной офертой. Данные действительны на 02 октября 2019 г.
ООО «Амвэй» вправе изменять цены товаров без предварительного уведомления. Наличие товаров может изменяться. Уточняйте информацию об условиях акций и специальных предложениях, действующих ценах и наличии товаров в ближайшем Торговом центре по телефонам +7 (495) 981-40-00 (для Москвы и МО), 8 (800) 100-90-00 (для остальных регионов России) или на сайте Amway.ru. Цены указаны с учетом НДС. Изображения товаров в данном пресс-релизе могут отличаться от фактического внешнего вида товаров.
ООО «Амвэй», Россия, 107140, Москва, улица Верхняя Красносельская, д. 3с2, эт. 2, пом. I, комн. 1,15-23,26,27 ОГРН 1047796037959
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