Блокатор углеводов от NUTRILITE™ — это натуральная биологически активная добавка к пище. Она содержит активные вещества, которые контролируют усвоение организмом лишних углеводов из пищи. Как это работает?

Все углеводы, поступающие в организм, делятся на простые – они попадают в кровь и питают организм энергией, а также сложные – они превращаются в глюкозу под воздействием пищеварительных ферментов. Глюкоза в человеческом организме преобразуется в жировые клетки, что может способствовать динамично развивающемуся ожирению. Блокатор углеводов от NUTRILITE™ подавляет активность пищеварительных ферментов, благодаря чему сложные углеводы не превращаются в глюкозу и не усваиваются организмом.

Блокатор углеводов NUTRILITE™ обеспечивает организм ингибиторами альфа-амилазы и альфа-глюкозидазы, которые способствуют эффективному похудению и потере лишнего веса. Состоит блокатор из белой фасоли, соевых бобов и концентрата петрушки. Он рекомендуется людям, которые хотят похудеть, просто контролировать свой вес или заботиться о своем физическом состоянии. Также Блокатор углеводов помогает усилить и поддержать эффект от комплексной программы NUTRILITE™ BODY DETOX.

Если вы хотите снизить свой вес или сохранить вашу стройную фигуру, с Блокатором Углеводов от NUTRILITE™ это сделать проще и приятнее!



Стоимость каталога: 2 110 руб.



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