БЛОКАТОР УГЛЕВОДОВ ПОМОЖЕТ СОХРАНИТЬ ИДЕАЛЬНУЮ ФОРМУ
В период отпусков достаточно сложно удержать форму, особенно когда вокруг столько вкусных блюд. На помощь придет Блокатор Углеводов от NUTRILITE™. Данный комплекс содержит экстракт белой фасоли, который не позволяет организму перевести излишки потребленных углеводов в жир, поэтому можно не ограничивать себя в еде, а есть именно то, что нравится вам!
Углеводы играют важную роль в жизни человека: они являются основными источниками энергии. Половина нормы суточного потребления калорий обеспечивается за счет углеводов. Избыточные поступления углеводистой пищи стимулируют выброс гормона, который ускоряет синтез жиров и углеводов, а также способствует их отложению в жировых складках и тормозит их расщепление. Избыток поступления углеводов может приводить к накоплению лишних килограммов.
Блокатор углеводов от NUTRILITE™ — это натуральная биологически активная добавка к пище. Она содержит активные вещества, которые контролируют усвоение организмом лишних углеводов из пищи. Как это работает?
Все углеводы, поступающие в организм, делятся на простые – они попадают в кровь и питают организм энергией, а также сложные – они превращаются в глюкозу под воздействием пищеварительных ферментов. Глюкоза в человеческом организме преобразуется в жировые клетки, что может способствовать динамично развивающемуся ожирению. Блокатор углеводов от NUTRILITE™ подавляет активность пищеварительных ферментов, благодаря чему сложные углеводы не превращаются в глюкозу и не усваиваются организмом.
Блокатор углеводов NUTRILITE™ обеспечивает организм ингибиторами альфа-амилазы и альфа-глюкозидазы, которые способствуют эффективному похудению и потере лишнего веса. Состоит блокатор из белой фасоли, соевых бобов и концентрата петрушки. Он рекомендуется людям, которые хотят похудеть, просто контролировать свой вес или заботиться о своем физическом состоянии. Также Блокатор углеводов помогает усилить и поддержать эффект от комплексной программы NUTRILITE™ BODY DETOX.
Если вы хотите снизить свой вес или сохранить вашу стройную фигуру, с Блокатором Углеводов от NUTRILITE™ это сделать проще и приятнее!
Стоимость каталога: 2 110 руб.
amway.ru
Информацию о продукте можно узнать на официальном сайте.
NUTRILITE™ Биологически активные добавки к пище. Не являются лекарством.
Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. БАДы прошли государственную регистрацию в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Вся продукция соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция».
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