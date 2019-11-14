Nutrilite TM Double X

Основу Nutrilite Double X составили 10 витаминов, 12 минералов и 22 фитонутриента. Новинка стала отражением современных реалий мира и потребностей человека третьего тысячелетия. В нем соединились результат более 10 лет непрерывной работы десятка учёных собственного исследовательского института NutriliteTM и Научно-консультативного совета, в который входят ведущие мировые учёные в области питания.

Персонализированный подход и особенности формулы витаминно-минерального комплекса NutriliteTM Double X

- Оптимальный баланс компонентов, которые легко получить с пищей, и повышенная дозировка элементов, наибольший дефицит которых наблюдается у населения нашей страны**. Разработчики учли специфику российского региона и повысили концентрацию большинства минералов (железо, йод, кальций, магний, медь, молибден, селен хром, цинк) и витаминов (биотин, витамины D, A, B1, B2, B12, пантотеновая кислота).

Вместе сильнее!

Фитонутриенты – полезные биологически активные вещества, главная функция которых – защищать растения от агрессивной среды. При употреблении этих «чудо-соединений» мы можем использовать их защитные силы на благо своего организма.

Более 20 000 тестов над комбинациями из 1 000 различных экстрактов позволили создать для Double X наиболее эффективный баланс фитонутриентов. Их сочетание между собой усиливает действие и позволяет получить эффект в 3 раза выше, чем от того же количества компонентов, принимаемых по отдельности.

Внутренняя борьба.

Комбинация фитонутриентов в составе NutriliteTM Double X обладает антиоксидантным действием и нейтрализует свободные радикалы (нестабильные молекулы, которые «атакуют» клетки в организме, забирая у них электроны), а также активирует внутреннюю защиту на уровне ДНК, повышая готовность к борьбе с окислением. В нашем организме нет ничего лишнего, и в небольшом количестве радикалы необходимы. Однако под воздействием неблагоприятных внешних факторов (экология, инфекции, стресс, токсины) отрицательно заряженные радикалы быстро размножаются и начинают агрессивный окислительный процесс, это может приводить к ускорению процессов старения и патологическим изменениям в организме.

NutriliteTM Double X ваш организм всегда наготове! Уникальная комбинация тщательно подобранных фитонутриентов активирует защитные силы организма, действуя на каждом этапе борьбы со свободными радикалами:

НЕЙТРАЛИЗУЕТ

вободные радикалы за счёт прямого антиоксидантного действия

АКТИВИРУЕТ

внутреннюю защиту на уровне ДНК, повышая готовность к борьбе с радикалами

Фитонутриенты – главное отличие состава NutriliteTM Double X:

Ликопин – положительно влияет на работу сердца, сосудов, уровень холестерина, зрение. Самостоятельно он не может синтезироваться в человеческом организме и поступает только с пищей.

Антоцианы – это природные красители, сконцентрированные в органах растений. Они необходимы для сердца, укрепления стенок капилляров и сетчатки глаза, защиты нервной системы и укрепления иммунитета. Антоцианы быстро выводятся из организма и не могут накапливаться, поэтому важно следить за количеством и регулярностью их приёма[i].

Куркумин – это полифенол, который обладает антиокислительными свойствами и содержится только в трёх из более чем ста видов куркумы. Куркумин нерастворим в воде, поэтому имеет крайне низкую биодоступность в пище.

Розмариновая кислота – производное от кофейной кислоты. Она обладает антиоксидантным действием, благоприятно влияет на щитовидную железу и препятствует избыточному сужению сосудов.

Лютеин обеспечивает два основных эффекта: поглощает сине-фиолетовую часть спектра и тем самым влияет на остроту зрения, а также нейтрализует окислители и свободные радикалы, образующиеся на свету. Он не синтезируется организмом и поступает в него только с пищей.

Таким образом, NutriliteTM Double X позволяет компенсировать пробелы в ежедневном рационе и дополнить его витаминами, минералами и фитонутриентами из всех 5 цветовых групп: зеленой, белой, желтой, красной и фиолетовой. Новинка от NutriliteTM решает такую важную задачу современности, как борьба с оксидативным стрессом и подойдет тем, кто:

ведет активный образ жизни современного делового человека и хочет поддерживать необходимый уровень витаминов;

не уверен в питательной ценности и полезности употребляемой пищи;

ест недостаточно фруктов и овощей;

хочет скорректировать вес или усиленно занимается спортом.

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