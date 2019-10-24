26 октября в ТЦ «Гринвич» развернется настоящий бьюти-девичник от сети парфюмерии и косметики РИВ ГОШ. Красота и праздник для каждого. Специальный гость мероприятия: Дарья Клюкина — модель, популярный блогер и победительница шоу «Холостяк» на ТНТ.
В РИВ ГОШ пройдет День красоты с участием Дарьи Клюкиной
Всех гостей ждут мастер-класс по макияжу, рublic talk, автограф- и фотосессия с Дарьей Клюкиной, а также розыгрыш трех украшений с бриллиантами и трех фирменных бьюти-боксов. Для того чтобы поучаствовать в розыгрыше главных призов от РИВ ГОШ, с 10:00 до 20:00 нужно совершить покупки от 1 000 рублей и заполнить специальные купоны.
А еще организаторы подготовили:
- vip-клиентский день от бренда Estee Lauder;
- скидку 40% на весь ассортимент Estee Lauder;
- скидку 40% на весь ассортимент Shiseido;
- викторины с призами от марок;
- экспресс-портреты от художника;
- флеш-макияж и подарки всем покупателям;
- скидку 50% на второй продукт.
Программа:
13:00 — начало мероприятия.
15:00 — мастер-класс от ведущего визажиста Estee Lauder Юлии Сероштан с Дарьей Клюкиной.
16:00 — рublic talk на тему: «Selfmade girl с Дарьей Клюкиной».
17:00 — Дарья Клюкина разыграет три украшения с бриллиантами на сцене.
17:30 — автограф- и фотосессия.
18:30–20:00 — розыгрыш трех бьюти-боксов.
Гостей ждут в магазине РИВ ГОШ в ТЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46).
РИВ ГОШ — красота как вдохновение.
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