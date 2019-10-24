В РИВ ГОШ пройдет День красоты с участием Дарьи Клюкиной

Всех гостей ждут мастер-класс по макияжу, рublic talk, автограф- и фотосессия с Дарьей Клюкиной, а также розыгрыш трех украшений с бриллиантами и трех фирменных бьюти-боксов. Для того чтобы поучаствовать в розыгрыше главных призов от РИВ ГОШ, с 10:00 до 20:00 нужно совершить покупки от 1 000 рублей и заполнить специальные купоны.

А еще организаторы подготовили:

vip-клиентский день от бренда Estee Lauder;

скидку 40% на весь ассортимент Estee Lauder;

скидку 40% на весь ассортимент Shiseido;

викторины с призами от марок;

экспресс-портреты от художника;

флеш-макияж и подарки всем покупателям;

скидку 50% на второй продукт.

Программа:

13:00 — начало мероприятия.

15:00 — мастер-класс от ведущего визажиста Estee Lauder Юлии Сероштан с Дарьей Клюкиной.

16:00 — рublic talk на тему: «Selfmade girl с Дарьей Клюкиной».

17:00 — Дарья Клюкина разыграет три украшения с бриллиантами на сцене.

17:30 — автограф- и фотосессия.

18:30–20:00 — розыгрыш трех бьюти-боксов.

Гостей ждут в магазине РИВ ГОШ в ТЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46).

РИВ ГОШ — красота как вдохновение.