Teana Vegenius – это 100% натуральная косметическая линия, сочетающая самую “душу растений” и инновации. Все средства линейки — это люкс по демократичным ценам. В линейку входят интересные и крайне эффективные средства: биоэссенции для кожи, маски-смузи, цветочные воды и пудры-сыворотки. Уникальная технология сверхкритической СО2-экстракции позволяет получить биоэссенции, передающие коже всю пользу живых растений. Не имеющие аналогов 100% натуральные продукты из серии Teana Vegenius не содержат консервантов, полностью подходят для веганов и имеют множество применений. Эти многофункциональные биоэссенции могут быть использованы соло, в качестве ночной или дневной маски, или как дополнение к любимой косметике.

Омолаживающая серия Blue retinol от Teana с растительным аналогом ретинола и экстрактом трехцветной фиалки поможет повернуть время вспять и попрощаться с несовершенствами навсегда! Серия включает в себя 5 средств, которые можно применять как в системе, так и по отдельности: крем «Сапфировая тайна», сыворотка «Бирюзовый шелк», маска «Аквамариновое чудо», крем для век «Лазурная мечта» и легендарный кислотный пилинг «Огненный топаз»

Премиальная уходовая косметика Royal Formula подарит удивительную роскошь масел каждому! Многочисленными исследованиями доказано, что обратные эмульсии «вода в масле» исключительно физиологичны и способствуют более глубокому проникновению активных веществ в клетки кожи, интенсивно восстанавливая и защищая кожу от обезвоживания. [1] Обратные эмульсии – идеальный вариант для сухой и зрелой кожи. Прекрасным примером такого ухода является гидрофильное масло для снятия макияжа DEEP CLEANSING от Teana, которое идеально мягко удаляет загрязнения и макияж, оставляя кожу чистой и нежной.