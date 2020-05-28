У «Золотого Яблока» две международные награды

Два разных проекта участвовали в одном из самых крупных и престижных международных конкурсов дизайна и архитектуры A’ Design Awards. В результате каждый проект завоевал серебряную награду в номинации Interior space and exhibitions design 2019/2020.

Ранее лауреатами премии в разных областях становились компании Pepsi Co Design, Lavazza, Сбербанк и проект Московского метро – «Мичуринский проспект». Крупные ритейлеры же редко удостаиваются подобного внимания, поскольку для «A’ Design Awards» крайне важна не только функциональность дизайна в интерьере, но и его эстетическая и творческая часть.

Именно за объединение всех трех элементов воедино дизайн-бюро «Золотое Яблоко» во главе с архитектором Дмитрием Позаренко было отмечено в 2020 году двумя наградами Silver A. Оба проекта выполнены для московских магазинов сети парфюмерных супермаркетов «Золотое Яблоко». Один находится на Ленинградском шоссе, в ТЦ «Метрополис», второй – в Москва Сити, это ТЦ «Афимолл».