У «Золотого Яблока» две международные награды

Два разных проекта участвовали в одном из самых крупных и престижных международных конкурсов дизайна и архитектуры A’ Design Awards. В результате каждый проект завоевал серебряную награду в номинации Interior space and exhibitions design 2019/2020.
Ранее лауреатами премии в разных областях становились компании Pepsi Co Design, Lavazza, Сбербанк и проект Московского метро – «Мичуринский проспект». Крупные ритейлеры же редко удостаиваются подобного внимания, поскольку для «A’ Design Awards» крайне важна не только функциональность дизайна в интерьере, но и его эстетическая и творческая часть.
Именно за объединение всех трех элементов воедино дизайн-бюро «Золотое Яблоко» во главе с архитектором Дмитрием Позаренко было отмечено в 2020 году двумя наградами Silver A. Оба проекта выполнены для московских магазинов сети парфюмерных супермаркетов «Золотое Яблоко». Один находится на Ленинградском шоссе, в ТЦ «Метрополис», второй – в Москва Сити, это ТЦ «Афимолл».
Первый проект – Nostalgia (ТЦ «Метрополис»)
Идеей для вдохновения стал заброшенный металлургический цех и ностальгия по 1960–70 годам. Гибридный дизайн магазина воплотил образ торгового пространства эпохи постконсьюмеризма и разочарования в мифах гламура. Но в тоже время промышленная среда магазина создает атмосферу демократичности, свободы самовыражения и доступности. Проходимость подобного пространства свыше 2 000 человек в день. В нем проводятся мастер-классы, презентации и паблик-токи.
Второй проект – Sense of Forest (ТЦ «Афимолл»)
Лес и его многогранность – ключевой элемент проекта. Зимние кроны лиственниц, образующие полупрозрачную арку из пересекающихся ветвей, и колонны стволов, поднимающих эти кроны, стали основной идеей конструкции подвесного потолка. Кассовая зона из натурального гранита двумя ломаными линиями уходит в глубину пространства. Помимо этого пространство насыщено различными природными фактурами, и это создает его многогранность, как в самом настоящем лесу.
Премия A’ Design Awards» ежегодно присуждается в следующих областях: Передовой Пространственный Дизайн (архитектура, дизайн интерьеров, городской дизайн и ландшафтный дизайн), Передовой Промышленный Дизайн (товарный дизайн, дизайн приборов, проектирование транспортных средств и проектирование механизмов), Передовой Дизайн Средств Связи (графический дизайн, проектирование взаимодействий и дизайн-маркетинг), Передовой Дизайн Одежды (дизайн предметов одежды, дизайн аксессуаров и дизайн обуви), Передовой Системный Дизайн (проектирование услуг, проектирование стратегии, качества и инноваций), а также за Достижения в Искусстве и Литературе.
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