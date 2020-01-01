Сегодня, в условиях «стерильности» и комфорта городской жизни защитные системы человека перестают тренироваться и постепенно атрофируются, практически теряя способность обороняться от натиска чужеродных «агентов», неизбежной в условиях мегаполиса собственной интоксикации, хронического стресса и некорректного питания. В результате обменные процессы замедляются, а болезни наступают. Лечение с помощью химических средств лишь усугубляет ситуацию: организму все труднее справляться и адаптироваться к постоянно меняющимся условиям среды. Любой сквозняк или стрессовая ситуация могут вызвать серьезный срыв и, как следствие, развитие заболевания, вплоть до серьёзных системных патологий. Grand Clinic в корне меняет положение вещей, возвращая здоровье человеку с помощью так называемой «системы медицинского тренинга». Кардиологи, эндокринологи, неврологи, гинекологи, косметологи, физиотерапевты и другие специалисты с превентивным уклоном не лечат симптомы, а находят причину недуга. Благодаря комплексам уникальных процедур, которые подбираются для каждого клиента индивидуально, организм восстанавливается естественным образом за счет собственных резервных функций и потенциала, заложенного в него природой. Специалисты клиники гармонично сочетают проверенные временем физиопроцедуры с самыми современными медицинскими разработками.

Криотерапия – ядро всех физиотерапевтических процедур. Ученые выявили, что только при равномерно распределенной температуре от минус ста двадцати градусов тело охлаждается «правильно»: кожные рецепторы воспринимают воздействие экстремальным холодом как внешний стресс и передают сигналы «sos» в мозг, который реагирует на это проверкой всех органов и систем и запускает процессы самовосстановления и самоизлечения. По ощущениям двухминутная процедура бодрит как если выскочить на мороз раздетым. Но после – чувствуется невероятный прилив энергии. Не случайно криотерапия – одна из любимых процедур спортсменов непосредственно перед соревнованиями – приводит их в отличную физическую и психоэмоциональную кондицию, увеличивает выносливость, а также незаменима для лечения и реабилитации при острых и хронических травмах. Для локального воздействия холодом на определенную зону применяется криофен. А криомассаж жидким азотом входит в число очень популярных и приятных «морозных» бьюти-процедур. Наиболее глубокий лечебный и профилактический эффект криотерапия дает в сочетании с другими методами – например, с гидромассажем и иммерсией.



Веселящий газ, или чудо ксенон. Один из мощнейших анальгетиков тоже пришел из спорта больших достижений. Подается ингаляционно в небольшой дозировке, естественно, под контролем врача. При вдыхании в течение 20 минут через маску поступающего газа, не имеющего вкуса и запаха, возникает ощущение, похожее на легкое опьянение – будто после бокала изысканного вина. Причем, полное расслабление – от макушки до кончиков пальцев – происходит уже в первые две минуты. Научно доказано, что курс процедур ксенонотерапии (не более шести раз каждые полгода) превосходит по эффективности многие другие физиотерапевтические способы воздействия на центральную нервную систему: работоспособность увеличивается, стресс капитулирует, голова «разгружается», токсины «покидают» организм, микроциркуляция сосудов нормализуется, а здоровый сон возвращается.

