Я получил 50 сообщений в WhatsАpp от встревоженных пациенток после того, как одна российская телеведущая пожаловалась на разрыв импланта. В этой истории больше вопросов, чем ответов. Как разрыв оставался незамеченным на протяжении 5 лет? Использовались ли для увеличения груди дополнительные гели? Могу сказать, что если мы даже попытаемся порезать современный имплантат с когезивным гелем, его содержимое останется внутри, а не вытечет, как вода из бутылки.

Некоторым после увеличения груди действительно может потребоваться повторная операция. Но важно понимать, что в 90% случаев это коррекция формы, а не замена импланта. Хирург работает лишь с кожей, и это достаточно щадящее вмешательство — на второй день после него можно выйти на работу. А вот замена имплантатов требуется разве что в случае, если пациентка решила изменить объем молочной железы.

Один из самых неоправданных страхо в связан с нахождением под наркозом. Я всегда объясняю, что бояться медикаментозного сна не стоит. Во время увеличения груди его длительность небольшая — 1, 2, в исключительных случаях 3 часа. Современный наркоз по воздействию на организм сопоставим с половиной бутылки вина.

Пожалуй, сложнее всего привыкнуть к необходимости спать на спине после операции. Если девушка неосознанно переворачивается на бок или живот, это грозит обострением остеохондрозных проявлений. Немеют руки, болит спина, голова и шея. Вообще приучать себя к здоровому сну на спине стоит всем — вне зависимости от прохождения пластической операции.



Существует мнение, что лучше увеличивать грудь после родов, а не до. На самом деле установленные имплантаты никак не сказываются на лактации. Между операцией и грудным вскармливанием действительно стоит выдержать паузу, но лишь для того, чтобы избежать растяжения послеоперационных рубцов. Беременность можно начинать уже через 3–5 месяцев после увеличения груди.

Размер новой груди определяет не только имплантат, но и природные данные пациентки. Арифметика проста: итоговый результат равен сумме объема имплантата и объема собственной молочной железы. Если с помощью 300-миллилитрового имплантата девушка получила четвертый размер груди, значит до операции могла похвастаться неполным третьим. Кстати, самая популярная величина имплантатов — от 275 до 330 миллилитров. Такие разумные значения выбирают 85% пациенток.

Увеличение груди — не повод отказаться от ношения бюстгальтера. Нужно трезво понимать, что грудь лишена костной поддержки, склонна к опущению тканей и потере упругости — и с имплантами, и без них. Девушка будет долгие годы довольна грудью, если носит правильное белье и не шагает без него по беговой дорожке в спортзале.

