Это одна из самых распространенных косметических проблем жителей больших городов, которая значительно усугубляется в конце зимы. Исправить ситуацию помогут специальные средства. Filorga Lift-Structure (Филорга Лифт-Структура) – дневной крем с антивозрастным эффектом, который улучшает тон и цвет лица. Состав средства насыщен целым комплексом активных элементов, которые в совокупности помогают подтянуть дерму, разгладить морщины и усовершенствовать овал лица. Интенсивный антивозрастной уход La Roche-Posay Redermic C10 (Ля Рош-Позе Редермик С10) – возвращает коже сияние, сокращает морщины и обеспечивает интенсивную коррекцию признаков старения уже через 1 неделю после начала использования.

Тусклый цвет лица

Появление морщин – естественный процесс, который может стать заметнее при смене климатических условий на стыке зимы и весны, но поддается значительной корректировке. Многофункциональный крем Uriage Age Protect (Урьяж Эйдж Протект) предупреждает старение кожи и защищает ее от загрязненной среды, скрывает следы усталости и стрессов, а также обеспечивает гидратацию эпидермиса в течение 24 часов. Avene DermAbsolu (Авен ДермАбсолю) – новинка знаменитой марки, которая корректирует видимые признаки старения: регулярное применение крема возвращает коже упругость и гладкость, восстанавливает овал лица.

Признаки старения

Обезвоженной может быть и сухая, и жирная кожа. Повысить уровень увлажненности способны несколько гамм активной косметики. Filorga NCEF (Филорга NCEF) лосьон за 30 минут восстанавливает баланс влаги в коже и поддерживает его длительное время. Лосьон может выступать мягкой альтернативой «уколам красоты» или продлевать эффект мезотерапии. Bioderma Hydrabio Perfecteur (Биодерма Гидрабио Перфектор) разработан специально для глубокого и быстрого увлажнения кожи. Дополнительно крем сглаживает несовершенства кожи, увлажняет и улучшает цвет эпидермиса, поэтому может быть использован в качестве базы под макияж. Подходит как взрослым, так и подросткам.