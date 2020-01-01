Всю жизнь я стремился делать уникальные вещи, которые отличали бы меня на рынке. Много учился, потом стоял у кресла – стриг, красил и параллельно изобретал. Я знаю боли людей. Знаю, чего хотят парикмахеры и клиенты. Еще в канун «девяностых», основав одну из первых частных компаний в Советском Союзе, начал искать новые направления развития. Организовал производство расчесок, брашингов, разрабатывал технологии для химической завивки, а пятнадцать лет назад создал парикмахерские ножницы, аналогов которым нет – с подшипником и тефлоновыми вставками в местах трения.





В любой рецептуре самая дорогая часть – это активы, которые могут стоить до нескольких сотен тысяч евро за килограмм. Поэтому большинство производителей в целях экономии, мягко говоря, лукавят: добавляют капельку активной молекулы и указывают на этикетке завышенную концентрацию. Но, как фармаколог со стажем, скажу – без достаточной терапевтической дозы активного вещества не стоит рассчитывать на эффективный результат. «Меня не пугает цена, хочу, чтобы мой продукт работал», – я полностью разделяю позицию Владимира Мотчаного. В России мы единственные, кто работает с терапевтическими дозами пептида Greyverse. Разработкой этого весьма дорогостоящего актива против седины с 2011 года занималась французская компания Lucas Meyer Cosmetics.



Лосьон против выпадения волос

Антиэйдж спрей от седины

Владимир Мотчаный,

основатель бренда Motchany



Резеда Нурисламова, основатель ResedaODOR, фармаколог и разработчик косметики



Мои авторские методики позволяют решать разные задачи. Самая свежая «гордость» – антиэйдж спрей от седины и лосьон против выпадения волос, которые, на самом деле, являются локомотивами целой коллекции уходовых средств, стимулирующих выработку меланина, нормализующих баланс кожи головы и укрепляющих волосы. Поскольку я отвечаю собственным именем за каждое изобретение, оба продукта апробировал на себе. Эффект потрясающий – седина осталась на фото прошлых лет, а там, где несколько лет назад была залысина, волосы выросли и, самое главное, продолжают расти.

Я четверть века занимаюсь трихологией. Это серьезная проблема во всем мире. Волосы выпадают у детей, подростков, взрослых. Причины кроются в генетической предрасположенности, гормональных нарушениях и в системных заболеваниях, таких, как диабет. Оздоравливать организм, конечно, необходимо, но и на местном уровне тоже нужно работать. Capixyl в лосьоне Motchany – настоящий «преумножитель» шевелюры. Он блокирует основную причину выпадения – действие тестостерона на рецепторы рядом с фолликулами, тем самым стимулируя рост волос. При этом лосьон не обладает «синдромом отмены», поскольку моя цель – создать продукт, который закрывает запросы людей, не вводя в полную зависимость.

По опубликованным данным на изучение темы поседения вложено более восьмисот тысяч евро. В результате найден «нейтрализатор» стресса – одной из причин образования седины. Эта чудо-молекула Greyverse в максимальной двухпроцентной концентрации, которая использовалась в исследованиях, стала основой лосьона Motchany Anti-Age. Ее миссия – восстанавливать выработку меланина, подавляя седативный стресс, и обращать вспять процесс образования седины. В результате ежедневного применения на протяжении трех месяцев седые волосы наполняются собственным пигментом. «Соратниками» Greyverse стал нормализующий микрофлору кожи головы борец с перхотью Defenscalp и четырехпроцентный ниациамид, чье призвание – инициировать клеточное обновление кожи, позитивным следствием чего является питание и укрепление волосяных фолликул и, наконец, натуральный цвет волос.