Красота есть в каждом человеке – это мое убеждение. Я встречаю много женщин на своем пути, но запоминаются далеко не все. Лишь те, кто делают, казалось бы, невозможное возможным. Сложно быть успешной одновременно в нескольких ролях – жены, мамы, управленца? Наверное. Но многие женщины с этим прекрасно справляются. При этом выглядят как «девушки с обложки». Поэтому родилась идея раскрыть их личные секреты удержания «колеса баланса».





Успех и красота – это синонимы. Причем, красота моих героинь не показушная. Она – норма жизни. Это двадцать лет назад «право» хорошо выглядеть было у женщины, свободной от работы и оперирующей возможностями финансово сильного мужа. Сейчас иначе: ухоженная, красивая женщина – самодостаточная и самореализованная. И красота доступна в буквальном смысле. Но есть те, кто по-прежнему оправдывают невнимание к собственной жизни, образу, прикрываясь усталостью, ипотекой, детьми, и расстраиваются, что у них не складывается на том или ином фронте. При этом не придают практического значения себе любимой: завидуя молча шикарным локонам очередной «звезды» соцсетей, даже не используют бальзам для волос, не делают укладку. А ведь сегодня красота доступна, как и возможность самореализации. И не требует жертв. Не нужно забывать о муже, оставлять детей без внимания в погоне за бизнес-счастьем – все можно сочетать в одной жизни.





Многие, наблюдая за красивой женщиной, думают: «Все понятно, получила (от мужа, от родителей) халявные деньги, а теперь транжирит». Мне бы хотелось диалогами опровергнуть и показать, что это совсем не так. Если работать над собой, развиваться, жизнь будет красивой, насыщенной, интересной. И за свой счет. Хочется мотивировать на перемены женщин, привыкших жить в режиме «дом-работа» и полагающих, что бытие скучно и однообразно. Надо просто дать себе возможность не бояться и пробовать новое. Через это прошли героини проекта – они такие же женщины, из такого же «теста». Только чуть больше вкладываются в себя, иначе расставляют приоритеты.





Они все разные, но одинаково достойные: женственные, образованные, активные, рожают детей, стремятся улучшить свою жизнь и близких, выполняют разные социальные роли и реализуют свой потенциал в сфере медиа, красоты, моды, юриспруденции и прочих видах бизнеса.





Точно могу сказать, что это будут максимально реалити беседы, без отработанных поз и отрепетированных вопросов-ответов, без прелюдий и масок. Каждая героиня, устроившись на «диване откровений», поделится своей энергетикой и лайфхаками на разные темы и ответит на вопросы зрителей в режиме онлайн. Проекту будут посвящены прямые эфиры в моем личном аккаунте в инстаграм (следите за анонсами), а полные интервью опубликованы на портале ekb.sobaka.ru и youtube канале.



Творческий партнер проекта #вдиалоге эко-бренд Driza Professional, автор красителей BioPigma и уходовых средств для волос на органической основе.



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