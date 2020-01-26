Потомственный парикмахер-колорист, с одиннадцати лет практиковавший в салоне мамы, а в девятнадцать открывший свой первый салон, главный технолог Driza Professional, автор интенсива «Обновленный взгляд на законы колористики и правила их нарушения» в рамках фестиваля красоты ExBF Pro рассказал «ЕКБ.Собака.ru», почему нет причин ограничивать себя в смене образа .
«Перемены (цвета) к лучшему!»: инсайт испанского стилиста, эксперта Driza Professional Анхеля Фернандеса
Начнем со стереотипов: частое окрашивание вредит волосам?
Ничуть. Если, конечно, использовать эко-красители Biopigma, которые на восемьдесят процентов состоят из органических веществ. Более того, после окрашивания ими состояние волос становится лучше, чем до ритуала. И никакого дополнительного ухода не требуется. Суть - в глубокой философии бренда Driza Professional, который при производстве красителей заменяет агрессивные вещества на абсолютно безопасные как для клиента, так и для мастера.
Что же это за секретные ингредиенты?
В состав Biopigma входят проверенный «увлажнитель» - гиалуроновая кислота, успокаивающий кожу головы экстракт алоэ вера, масло жожоба, восстанавливающее фибру волосков, и зеленый чай, известный своими антиоксидантными свойствами. Мощный коктейль из органических материалов c лечебным эффектом. При этом ни в красителях, ни в иных продуктах Driza Professional вы никогда не найдете сульфаты, парабены, ароматизаторы, триклозан или полиэтиленгликоль.
Как безошибочно выбрать цвет волос: ориентироваться на тренды, следовать сиюминутному настроению?
Важно услышать и понять себя. Знать мировые тенденции – это супер, но важнее гармония внешнего и внутреннего. Мода меняется каждый сезон, декларируя новые оттенки. Но все-таки ваше «я» первостепеннее. И, наконец, нужно найти своего мастера, профессионала, который приведет к единому знаменателю ваши желания, природные данные, особенности личности и подиумные тренды. Естественно, оперируя качественными и безопасными красителями.
Что сейчас актуально в окрашивании?
Техника разных прядей, которые добавляют яркости, создают эффект движения, не нарушая визуальную гармонию.
Эксклюзивный представитель Driza Proffesional в России - Салон красоты Мотчаного
motchany.ru, driza-rus.ru
Фото: Евгения Улаз, архивы пресс-служб
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.