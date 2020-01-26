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«Перемены (цвета) к лучшему!»: инсайт испанского стилиста, эксперта Driza Professional Анхеля Фернандеса

Потомственный парикмахер-колорист, с одиннадцати лет практиковавший в салоне мамы, а в девятнадцать открывший свой первый салон, главный технолог Driza Professional, автор интенсива «Обновленный взгляд на законы колористики и правила их нарушения» в рамках фестиваля красоты ExBF Pro рассказал «ЕКБ.Собака.ru», почему нет причин ограничивать себя в смене образа .

Начнем со стереотипов: частое окрашивание вредит волосам?

Ничуть. Если, конечно, использовать эко-красители Biopigma, которые на восемьдесят процентов состоят из органических веществ. Более того, после окрашивания ими состояние волос становится лучше, чем до ритуала. И никакого дополнительного ухода не требуется. Суть - в глубокой философии бренда Driza Professional, который  при производстве красителей заменяет агрессивные вещества на абсолютно безопасные как для клиента, так  и для мастера.

Что же это за секретные ингредиенты?

В состав Biopigma входят проверенный «увлажнитель» - гиалуроновая кислота, успокаивающий кожу головы экстракт алоэ вера, масло жожоба, восстанавливающее фибру волосков, и зеленый чай, известный своими антиоксидантными свойствами. Мощный коктейль из органических материалов c лечебным эффектом. При этом ни в красителях, ни в иных продуктах Driza Professional вы никогда не найдете сульфаты, парабены, ароматизаторы, триклозан или полиэтиленгликоль.

  • Эко-краситель Biopigma

  • Пигмент для глубокого окрашивания

  • Обновляющий и реминерализующий лосьон для окрашенных и ослабленных волос

  • Пенка Candy Mousse с гиалуроновой кислотой, коллагеном, кератином 

Как безошибочно выбрать цвет волос: ориентироваться на тренды, следовать сиюминутному настроению?

Важно услышать и понять себя. Знать мировые тенденции – это супер, но важнее гармония внешнего и внутреннего. Мода меняется каждый сезон, декларируя новые оттенки. Но все-таки ваше «я» первостепеннее. И, наконец, нужно найти своего мастера, профессионала, который приведет к единому знаменателю ваши желания, природные данные, особенности личности и подиумные тренды. Естественно, оперируя качественными и безопасными красителями.

Что сейчас актуально в окрашивании?

Техника разных прядей, которые добавляют яркости, создают эффект движения, не нарушая визуальную гармонию.

Эксклюзивный представитель Driza Proffesional в России - Салон красоты Мотчаного

motchany.ru, driza-rus.ru

 

 

Фото: Евгения Улаз, архивы пресс-служб

Nataly,
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