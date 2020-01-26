Начнем со стереотипов: частое окрашивание вредит волосам?

Ничуть. Если, конечно, использовать эко-красители Biopigma, которые на восемьдесят процентов состоят из органических веществ. Более того, после окрашивания ими состояние волос становится лучше, чем до ритуала. И никакого дополнительного ухода не требуется. Суть - в глубокой философии бренда Driza Professional, который при производстве красителей заменяет агрессивные вещества на абсолютно безопасные как для клиента, так и для мастера.

Что же это за секретные ингредиенты?

В состав Biopigma входят проверенный «увлажнитель» - гиалуроновая кислота, успокаивающий кожу головы экстракт алоэ вера, масло жожоба, восстанавливающее фибру волосков, и зеленый чай, известный своими антиоксидантными свойствами. Мощный коктейль из органических материалов c лечебным эффектом. При этом ни в красителях, ни в иных продуктах Driza Professional вы никогда не найдете сульфаты, парабены, ароматизаторы, триклозан или полиэтиленгликоль.