Решительно не понимаем, как это произошло, но фильтр-кофе, который еще год назад мы же и благословляли, начал понемногу вытеснять классический эспрессо. Пару раз столк­нувшись в кафе с отсутствием чего-либо, кроме кислой полупрозрачной кофейной субстанции в стеклянном кувшине, решительно просим остановиться: альтернативный кофе — это хорошо, но пусть он остается именно что альтернативой привычному.



фильтр-кофе



Американская кондитерская классика — вупи пай — пришел в Екатеринбург! По своему устройству десерт напоминает пирожное буше, а на родине имеет прозвище Big Fat Oreo («Большое Жирное Oreo»). Все правда: и то, что штука это большая (порции с лихвой хватит на двоих), и что жирная, но кого это остановит, особенно при виде нарядной версии вупи пая от мастерской американских десертов The Cake Workshop , где в воздушный сливочный крем добавляют сочную начинку и укладывают в мягкое бисквитное печение-сендвич.

вупи пай

Вокруг пинсы или пинцы — популярной в регионе Лацио разновидности пиццы из смеси нескольких видов муки — уже несколько лет идет спор. Основатель сети Pinzeria итальянец Валентино Бонтемпи каким-то чудом умудрился запатентовать в России название блюда и теперь ревностно следит за тем, чтобы никто, кроме него, так пиццу не называл. Екатеринбург долго оставался в стороне от ноу-хау (пинсу у нас попросту никто не пек), пока в Ельцин Центре не открылось отделение предприимчивого итальянца. А осенью его флагманский ресторан Pinzeria by Bontempi открылся и в Синара Центре.

пинcа

устричный лист





Устриц (как широко известно) советуют включать в трапезы с сентября по апрель в месяцы, где в названии есть буква «Р». Если общему правилу доверяете, но хочется добавить оригинальность, то насыщенный солоноватый вкус и запах моря рекомендуем совместить с яркими визуальными впечатлениями – панорамным видом на Екатеринбург с высоты пятидесятого этажа в Panorama a.s.p.

осознанное питание





Первое в Екатеринбурге место осознанного питания появилось еще в 2018 году – это кафе «Мы Есть» . Осознанное питание и здоровое – во многом пересекающиеся понятия, так что для разработки научнообоснованного сбаллансированного меню авторы проекта обратились к нутрициологу Анне Фунтиковой, соавтору нескольких популярных в Европе и России «зеленых» проектов. В блюдах много овощей, зелени, водорослей, зерна и орехов, но кухня не полностью веганская – есть и рыбные блюда.

С тех пор как пластиковые трубочки стали дурным тоном, продвинутые бармены начали признаваться, что долгие годы просто шли у публики на поводу, а на самом деле трубочкам в коктейлях делать нечего. Без них аромат напитка воспринимается куда лучше. Для тех, кто поступиться привычками не готов, есть альтернативы: многоразовые трубочки из металла или пластика, а также одноразовые из разлагаемых материалов — например, пшеницы или бамбука.

