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Словарь
А вот важные новые слова, которые в 2020 году должен знать каждый фуди.
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Аперитив. Еда. СловарьЕсли вам кажется, что «вупи пай» — это боевой клич, подходящий для встречи уикенда, знайте — это пирожное. А вот другие важные новые слова, которые в 2020 году должен знать каждый фудиНайти в Екатеринбурге приличный хлеб и раньше было несложно, но теперь его производство буквально перешло в область искусства. Ремесленный, от начала до конца сделанный вручную, хлеб теперь подают в половине городских ресторанов, а отдельные энтузиасты прибегают к подлинно антикварным технологиям: например, Анастасия Чернохатова – эксперт в области ремесленного хлебопечения, учит в своей мастерской «Колос-хлеб» печь хлеб по старинным традиционным технологиям – на закваске, в дровяной печи из эко-зерна.ремесленный хлебВ Екатеринбурге строят первый гастрономический центр «Хлеб соль». Четырехэтажное здание объединит продуктовый рынок с фермерскими лавками, крафтовыми производствами и пикарнями, фудмолл и ресторанные проекты разных кухонь мира. Здесь же разместят ветеринарную лабораторию, оборудуют здание морозильными камерами и холодильниками для хранения продуктов.рынкиРепутация комбучи, подорванная образом чайного гриба в банке на подоконнике, начала улучшаться еще пару лет назад, а в этом году — напиток окончательно вошел в моду. Авторы первой ресторанной комбучи в Екатеринбурге – проект LIVE BREW. Начинали с ремесленной лавки, а сегодня производят напиток в промышленных масштабах и пятнадцати оригинальных рецептурах, ведь запустили целый комбуча-цех.комбучафудхоллы и фудмаркетыФланирование между киосками с едой — теперь чуть ли не главное развлечение жителей мегаполисов. Скоро прелесть променада почувствуют и екатеринбуржцы – торговый центр «Гринвич» анонсировал открытие в 2020 году большого фуд-маркета с ресторанами и продуктовым рынком. Маркет займет весь третий этаж, а это более пяти тысяч (! ) квадратных метров. Авторы вдохновлялись аналогичными проектами в Лондоне, Нью-Йорке, а также московским Даниловским рынком и фудмоллом «Депо».бранчиЕще один новый вид гастрономического спорта — бранчи. В этом году они повсюду: и не только классические воскресные, но и субботние, а также будничные, которые удобно совмещать с деловыми встречами, в классическом формате шведского стола или по меню — чего только нет. Редакция обеими руками голосует за бутерброды с авокадо, козьим сыром и помидорами в «Гастролях», которые не раз спасали нас в период дедлайнов. Главную скрепу бранча — санкционированное традициями алкогольное возлияние с утра пораньше — оберегают все.Решительно не понимаем, как это произошло, но фильтр-кофе, который еще год назад мы же и благословляли, начал понемногу вытеснять классический эспрессо. Пару раз столкнувшись в кафе с отсутствием чего-либо, кроме кислой полупрозрачной кофейной субстанции в стеклянном кувшине, решительно просим остановиться: альтернативный кофе — это хорошо, но пусть он остается именно что альтернативой привычному.фильтр-кофеАмериканская кондитерская классика — вупи пай — пришел в Екатеринбург! По своему устройству десерт напоминает пирожное буше, а на родине имеет прозвище Big Fat Oreo («Большое Жирное Oreo»). Все правда: и то, что штука это большая (порции с лихвой хватит на двоих), и что жирная, но кого это остановит, особенно при виде нарядной версии вупи пая от мастерской американских десертов The Cake Workshop, где в воздушный сливочный крем добавляют сочную начинку и укладывают в мягкое бисквитное печение-сендвич.вупи пайВокруг пинсы или пинцы — популярной в регионе Лацио разновидности пиццы из смеси нескольких видов муки — уже несколько лет идет спор. Основатель сети Pinzeria итальянец Валентино Бонтемпи каким-то чудом умудрился запатентовать в России название блюда и теперь ревностно следит за тем, чтобы никто, кроме него, так пиццу не называл. Екатеринбург долго оставался в стороне от ноу-хау (пинсу у нас попросту никто не пек), пока в Ельцин Центре не открылось отделение предприимчивого итальянца. А осенью его флагманский ресторан Pinzeria by Bontempi открылся и в Синара Центре.пинcаустричный листУстриц (как широко известно) советуют включать в трапезы с сентября по апрель в месяцы, где в названии есть буква «Р». Если общему правилу доверяете, но хочется добавить оригинальность, то насыщенный солоноватый вкус и запах моря рекомендуем совместить с яркими визуальными впечатлениями – панорамным видом на Екатеринбург с высоты пятидесятого этажа в Panorama a.s.p.осознанное питаниеПервое в Екатеринбурге место осознанного питания появилось еще в 2018 году – это кафе «Мы Есть». Осознанное питание и здоровое – во многом пересекающиеся понятия, так что для разработки научнообоснованного сбаллансированного меню авторы проекта обратились к нутрициологу Анне Фунтиковой, соавтору нескольких популярных в Европе и России «зеленых» проектов. В блюдах много овощей, зелени, водорослей, зерна и орехов, но кухня не полностью веганская – есть и рыбные блюда.С тех пор как пластиковые трубочки стали дурным тоном, продвинутые бармены начали признаваться, что долгие годы просто шли у публики на поводу, а на самом деле трубочкам в коктейлях делать нечего. Без них аромат напитка воспринимается куда лучше. Для тех, кто поступиться привычками не готов, есть альтернативы: многоразовые трубочки из металла или пластика, а также одноразовые из разлагаемых материалов — например, пшеницы или бамбука.эко-трубочки