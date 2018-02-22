Организаторы «BiG Ural Band» решили возродить это культовое место и традиции. По задумке, новый бар должен стать центром притяжения творческой публики Екатеринбурга, любителей хорошей авторской музыки, ценителей качественного звучания. Здесь будут выступать не только состоявшиеся местные и привозные коллективы, но и молодые уральские музыканты, желающие явить городу свои творения. Также в планах организаторов - проведение мастер-классов для музыкантов и звукорежиссеров, автограф-сессии и встречи гастролирующих «звезд» с поклонниками, фестивали и конкурсы, совместные проекты с телевидением и радиостанциями. Бар «BiG Ural Band» открыт к сотрудничеству и ищет единомышленников, желающих поддержать идею развития уральской музыки.

«BiG Ural Band» - мультиформатное заведение, объединяющее бар, ресторан, паб и танцевальный клуб. Интерьер разработан для максимального комфорта гостей и придания этому легендарному месту особой атмосферы. В зале имеется хорошо оборудованная сцена со звуковым аппаратом «топового» уровня. Помещение визуально разделено на две зоны: ресторанную с большими мягкими диванами и зону паба. В центре расположен удобный бар, откуда видно все происходящее на сцене. Также здесь есть танцпол со светомузыкой. Любителей вкусно поесть порадует хорошая русская кухня в авторской интерпретации шеф-повара. В заведении можно отведать фирменные пенные напитки, которые производятся эксклюзивно для «BiG Ural Band». И, конечно, здесь будет происходить множество интересных мероприятий.

Официальное открытие бара займет целых три дня – 22, 23 и 24 февраля. Запланирована насыщенная музыкально-развлекательная программа. 22 февраля на сцене заведения выступят инди-поп романтики "Море Гор" и мэтры уральского блюза Blues Doctors. А 23-24 февраля в баре состоится презентация дебютного мини-альбома "Кровожадная" от нового проекта участников "Смысловых Галлюцинаций" под названием "Зола". Своих коллег по цеху поддержит Коля ROTOFF (также в прошлом музыкант "Смысловых Галлюцинаций") со своим очень веселым, несмотря на название, "Ансамблем Уральской Грусти имени П.П. Бажова". Все три дня гостей будет развлекать известный рок-ведущий Александр Яшников, он будет проводить конкурсы с призами от партнеров мероприятия. Также бар «BiG Ural Band» представит публике собственный музыкальный коллектив с одноименным названием. А после живых выступлений групп зажигать танцпол до самого утра будет диджей Вася MTV (участник группы "Сансара").

BiG Ural Band, ул. Красноармейская, 1,

22,23,24 февраля, Сбор гостей в 19-00, начало программ в 20-00.