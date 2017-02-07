Презентация нового проекта для шеф-поваров «ЗАВТРА`к Шефа»

Однако, присутствовавшие на мероприятии выделили несколько локальных трендов, среди продуктов, которые в будущем будут развиваться и должны стать своеобразной визитной карточкой региона: это пельмени в различных вариациях и дичь. Кто-то уже подает необычные блюда типа вареников из черемуховой муки и блюда с говяжьими щеками. В целом, ассоциировать себя с «шаурмой» никто из них не готов, сопоставляя самих себя, шеф-поваров, как уникальной единицей и гастрономическим трендом региона.

Участники единогласно рассказали о нехватке информационной поддержки ресторанов и кухни, различных фестивалей, на которых они могли бы проявлять себя и, тем самым, давать возможность развиваться и гостям. При этом, на «ЗАВТРА’ке Шефа» присутствовали повара из Тюмени, которые самостоятельно проводят такого рода фестивали, а это говорит о том, что никто кроме них самих не сможет дать необходимого толчка индустрии для развития. Тогда в них поверят и гости, и учредители, которые смогут выделять средства на развитие. Именно для этого мы и хотим создать такое сообщество шеф-поваров и поваров, которое поможет им развиваться вместе. Тогда они будут чувствовать поддержку коллег. И, мы надеемся, что «ЗАВТРА`к Шефа» как раз и станет такой платформой.

Само мероприятие было создано для того, чтобы национальная идея зазвучала по-новому, чтобы повара научились работать и искать новые продукты и новые решения, которые можно внедрять на своих кухнях. Для того, чтобы они не боялись экспериментов, общались друг с другом и перенимали у коллег различные приемы и техники. Для этого в течение февраля компания ПИР проведет аналогичные завтраки по всей России, чтобы впоследствии собрать поваров со всей страны в мае в Санкт-Петербурге. Там они смогут не просто пообщаться друг с другом, но и обменяться опытом, поучаствовать в совместных мастер-классах, а главное получить ту порцию вдохновения, которая сподвигнет их к новым открытиям на собственной кухне.

«С одной стороны, можно продолжать сидеть у себя в ресторане, городе или регионе и готовить "карбонару" с "бургерами", а с другой, как минимум, собираться вместе и учиться друг у друга, а как максимум, собраться приехать и учиться у лучших, к чему я и призываю поваров со всей страны», - добавила Евгения Голомуза бренд амбасадор и идейный вдохновитель «ЗАВТРА’к Шефа»

И главное, что необходимо помнить, «Завтрак шефа» - это не просто программа мастер-классов и лекций. Это в первую очередь мероприятие, которое создано, чтобы вдохновить российских поваров искать пути развития российской гастрономии на внутреннем уровне, а также площадка которая даст практические инструменты для реализации любых смелых идей.