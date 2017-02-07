Презентация нового проекта для шеф-поваров «ЗАВТРА`к Шефа»
В Екатеринбурге состоялась презентация первого масштабного проекта для шеф-поваров «ЗАВТРА`к Шефа», который пройдет с 24 по 26 мая в Санкт-Петербурге. Организаторами мероприятия выступает международная выставочная компания «ПИР Экспо». Именно они взяли на себя ответственную миссию по развитию гастрономии и национальной идеи в России и уверены, что лучшие проводники в этом именно шеф-повара. На завтраке в Екатеринбурге собралось порядка 50 шефов и рестораторов, и в рамках живой дискуссии, они рассказали о том, что для них действительно важно.
Гастрономической культуре в России всего 25 лет. Мы говорим всего, потому что если сравнивать с Европой, то данная культура там измеряется столетиями. Несмотря на это, за 25 лет в индустрии было уже очень многое сделано, но в глобальном понимании, поварская культура и сообщество шефов создаётся только сейчас. Спустя два десятилетия, среди поваров появляется понимание того, что именно они формируют гастрономию нашей страны. У них появляется право голоса и возможность самостоятельно выстраивать гастрономический образ России не только внутри страны, но и на международной арене. Для того, чтобы этот образ сформировался, шефам необходимо не соревноваться между собой, а наоборот, объединится для общения, обмениваться опытом и делиться источниками вдохновения.
Во время завтрака был поднят вопрос относительно местных продуктов и локальных трендов, но участники встретили его с немалой долей скепсиса. Многие жаловались на отсутствие продуктов и высокую их стоимость, что напрямую отражается на отсутствие их в меню. Например, шефы отказываются от лосося из-за того, что бюджет ресторана физически не может потянуть дорогие позиции в закупке. Отдельно было высказано недовольство тем, что гости не готовы ни к какой гастрономии, ведь большая часть горожан ходит в ресторан по каким-то большим событиям, а самые популярные по продажам блюда - это салат «Цезарь», паста «Карбонара», бургеры в сети ресторанов «МакДоналдс» и, растущая как грибы после дождя, шаурма на каждом углу города.
Однако, присутствовавшие на мероприятии выделили несколько локальных трендов, среди продуктов, которые в будущем будут развиваться и должны стать своеобразной визитной карточкой региона: это пельмени в различных вариациях и дичь. Кто-то уже подает необычные блюда типа вареников из черемуховой муки и блюда с говяжьими щеками. В целом, ассоциировать себя с «шаурмой» никто из них не готов, сопоставляя самих себя, шеф-поваров, как уникальной единицей и гастрономическим трендом региона.
Участники единогласно рассказали о нехватке информационной поддержки ресторанов и кухни, различных фестивалей, на которых они могли бы проявлять себя и, тем самым, давать возможность развиваться и гостям. При этом, на «ЗАВТРА’ке Шефа» присутствовали повара из Тюмени, которые самостоятельно проводят такого рода фестивали, а это говорит о том, что никто кроме них самих не сможет дать необходимого толчка индустрии для развития. Тогда в них поверят и гости, и учредители, которые смогут выделять средства на развитие. Именно для этого мы и хотим создать такое сообщество шеф-поваров и поваров, которое поможет им развиваться вместе. Тогда они будут чувствовать поддержку коллег. И, мы надеемся, что «ЗАВТРА`к Шефа» как раз и станет такой платформой.
Само мероприятие было создано для того, чтобы национальная идея зазвучала по-новому, чтобы повара научились работать и искать новые продукты и новые решения, которые можно внедрять на своих кухнях. Для того, чтобы они не боялись экспериментов, общались друг с другом и перенимали у коллег различные приемы и техники. Для этого в течение февраля компания ПИР проведет аналогичные завтраки по всей России, чтобы впоследствии собрать поваров со всей страны в мае в Санкт-Петербурге. Там они смогут не просто пообщаться друг с другом, но и обменяться опытом, поучаствовать в совместных мастер-классах, а главное получить ту порцию вдохновения, которая сподвигнет их к новым открытиям на собственной кухне.
«С одной стороны, можно продолжать сидеть у себя в ресторане, городе или регионе и готовить "карбонару" с "бургерами", а с другой, как минимум, собираться вместе и учиться друг у друга, а как максимум, собраться приехать и учиться у лучших, к чему я и призываю поваров со всей страны», - добавила Евгения Голомуза бренд амбасадор и идейный вдохновитель «ЗАВТРА’к Шефа»
И главное, что необходимо помнить, «Завтрак шефа» - это не просто программа мастер-классов и лекций. Это в первую очередь мероприятие, которое создано, чтобы вдохновить российских поваров искать пути развития российской гастрономии на внутреннем уровне, а также площадка которая даст практические инструменты для реализации любых смелых идей.
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