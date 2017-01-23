Новинки Nespresso: Функциональная кофемашина Creatista Plus и первая коллекция выдержанного кофе Selection Vintage.
В начале нового 2017 года компания Nespresso рада представить сразу две
новинки: функциональную кофемашину Creatista Plus , первый результат совместной работы экспертов Nespresso и Bork , а также лимитированный выдержанный бленд Vintage .
С новой кофемашиной Nespresso Creatista Plus от BORK ценители кофе смогут в домашних условиях приготовить изысканный кофейный коктейль с профессиональной молочной пеной, а также легко поразить гостей изысканным латте-артом. Creatista Plus поможет создавать дома настоящие кофейные шедевры в соответствии с персональными предпочтениями .
Функциональная и стильная модель является первым результатом сотрудничества двух премиальных брендов: Nespresso и BORK . Компания BORK, являющаяся лидером в производстве бытовой техники сегмента люкс в России, разработала Creatista Plus специально для системы Nespresso.
Также Nespresso впервые предлагает ценителям качественного эспрессо, тонко чувствующим отличия во вкусе и аромате, возможность попробовать выдержанный кофе. Компания выпускает новый лимитированный бленд Selection Vintage 2014, богатый и мягкий вкус которого формировался годами, как у изысканного вина или сыра.
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