Край богатых рыбой чистых озер и холодных рек, полных дичи дремучих лесов и бескрайнего разнотравья лугов, где сплелась культура и история сотен этносов, должен быть воспет на языке самого понятного и доступного из искусств – гастрономическом! Примерно так рассуждали шеф-повара из Екатеринбурга, Челябинска, Перми и Уфы, решившие объединить силы и начать революцию в восприятии локальной кухни. В январе они впервые представили десять уникальных взглядов на Урал и его кулинарные традиции. Ознакомительный обед прошел в исторических декорациях Дома купца Смирнова в Миассе. У проекта появился свой аккаунт в инстаграм, а их брутальный промо-ролик взорвал интернет.

Но это лишь вершина айсберга. По замыслу участников независимого сообщества уральских шеф-поваров география движения AUC будет расти, принимая в свои ряды новых шефов. Тех, кто солидарен в любви к Уралу, видит недооцененный потенциал региона и готов развивать бренд локальной кухни. Кто ради создания своего уникального листа аутентичной уральской кухни готов штудировать библиотеки и отправляться в экспедиции для поиска утраченных и забытых рецептов. Переосмысливать исторический контекст и находить его современное прочтение. Уходить в леса для сбора кореньев, ягод, грибов и мхов. Работать только с локальными продуктами и соразмерно сезонности. И всегда держать высокую гастрономическую планку. А одним из основополагающих принципов объединения провозглашено равенство всех его участников. Так победим!

Развитие невозможно без четких правил, поэтому 28 января случилось еще одно историческое событие. Совместно с туристическим кластером «Гора Белая» подписан Манифест Уральской Кухни – первый документально зафиксированный шаг по формированию нового регионального бренда. Кластер готов помогать местным фермерам и охотникам, чтобы наладить их прямую связь с ресторанами, поддерживающими концепцию AUC.

