РестоПарк меняет рестораны

РестоПарк - новый проект от организаторов Gastreet International Restaurant Show, целью которого является обучение рестораторов и шеф-поваров для развития ресторанной отрасли в регионах.

Мероприятие пройдет 18 и 19 сентября в пригороде Екатеринбурга. За два дня гуру ресторанной индустрии расскажут о новых трендах и устоявшихся правилах в отрасли, а звездные шеф-повара раскроют свои секреты на кухне.

Опытом поделятся 20 спикеров, трендсеттеры, в своей отрасли. Среди них:

Алексей Павлов - основатель и совладелец международной сети «Суши-мастер», насчитывающей более 100 fast food ресторанов в России, Китае и Украине.

Кухарских Иван - основатель сети BB&Burgers, которая насчитывает 24 бургерных в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Организаторы подготовили насыщенную программу - помимо обучения, участников ждут тематические площадки:

- pop-up ужин от звездной команды поваров, где участники смогут попробовать гастрономические изыски, взглянуть на свою кухню под другим углом, а также познакомиться с интересными сочетаниями продуктов и нестандартной подачей блюд;

- уличный маркет, на котором известные рестораторы и ведущие поставщики отрасли развернут выездные рестораны и точки продаж. Отличное место для знакомства коллег и продуктивного нетворкинга;

- вечеринка, на которой спикеры и участники могут пообщаться в неформальной обстановке.