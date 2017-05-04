Пресс - ланч в Eleven Grill &Bar

Здравствуйте, дорогие друзья!

В прошлый четверг мы с вами встречались за дружеским столом в Eleven Grill &Bar.

Наш пресс-ланч, конечно же, носил неофициальный характер, и был, скорее, неспешной дружеской беседой. Тема крутилась вокруг самого актуального и вкусного:

- Наши булочки такие идеально гладкие и нежные благодаря использованию итальянской муки тонкого помола. Особая плотность теста позволяет бургеру держать форму и не промокать

- При выборе котлеты вам предложат котлеты из фарша и рубленного мяса, а также прожарку на выбор: нежную и сочную medium или классический well done, как на вечеринке барбекю

- Мы знаем, ЧТО в наших котлетах, так как покупаем охлажденное мясо и контролируем процесс "рождения" от начала и до конца, а не покупаем готовый фарш

Мы искали готовые булочки – не нашли -организовали собственное производство

Мы искали готовый фарш - не нашли - организовали собственное производство

Мы искали готовый соус - не нашли - варим все соуса сами

Мы прошли огромный путь на пути к идеальному бургеру, но для каждого он свой. Это наш взгляд на идеальный бургер

Eleven Grill &Bar

ул. Карла Либкнехта, 23

+7 (343) 3000-900

http://eleven.bar/