Презентация в Miele Центре

В Miele Центре гости отправились в путешествие в мир свежести и вдохновения на презентации серии бытовой техники: холодильно – морозильного оборудования,, дизайнерской линии встраиваемой техники для кухни ArtLine, индукционных панелей конфорок с функцией TempControl. Эксперты Miele и специальный гость мероприятия – ресторатор Евгения Левандовская рассказали об актуальных дизайнерских решениях и инновационных функциях бытовой техники Miele. А также провели кулинарный мастер – класс под руководством шеф – повара Miele Дмитрия Цеха.