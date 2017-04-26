Открытие «GRAND УРЮК»

В преддверии лета на одной из самых престижных площадок города, в галерее «Ванцетти», откроется новый ресторан «GRAND УРЮК».В столице заведение этого формата зарекомендовало себя как место настоящего веселья. Екатеринбургский «GRAND УРЮК» будет многоплановым - и деловым (в нем предусмотрены даже переговорные зоны), и событийным – на втором этаже можно будет танцевать и даже петь караоке. Изюминки заведения – открытая кухня.

ул. Сакко и Ванцетти, 64, +7(343)287-41-14