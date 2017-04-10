Мастер-класс по этикету-дегустация "Сложные десерты и правила чаепития"
13 апреля в ресторане Fratelli Spirini состоится мастер-класс по этикету-дегустация "Сложные десерты и правила чаепития"
Ведущий мастер класса: тренер по этикету, член национальной ассоциации специалистов по протоколу Светлана Шубина
В программе:
История появления чая в России и традиции истинного русского чаепития
Правила подачи чая, сервировка чайного стола
Обращение с чайной парой и аксессуарами - как пить чай красиво и эстетично
Практика-дегустация "сложные десерты" - нюансы, тонкости и способы употребления
канноли с муссом из риккоты
десерт "Павлова"
мильфей с хрустящей прослойкой
тирамису Fratelli в шоколадном шаре
Ресторан-моцарелла бар Fratelli Spirini приглашает всех не только отведать роскошные десерты, приготовленные с особым мастерством шеф-кондитером ресторана,
но и приобрести навыки такого сложного, но в то же время важного для любого современного человека столового этикета!
13 апреля. Сбор гостей в 19.30
Стоимость участия 1700 рублей.
Для участия необходимо внести предоплату от 50% одним из следующих способов: на сайте www.fratelli-spirini.ru; в ресторане Fratelli Spirini; переводом на карту Сбербанк.
Подробная информация по телефону +7(343)379 09 08.
Екатеринбург, ул.Шейнкмана,90.
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