13 апреля в ресторане Fratelli Spirini состоится мастер-класс по этикету-дегустация "Сложные десерты и правила чаепития"

Ведущий мастер класса: тренер по этикету, член национальной ассоциации специалистов по протоколу Светлана Шубина

В программе:

История появления чая в России и традиции истинного русского чаепития

Правила подачи чая, сервировка чайного стола

Обращение с чайной парой и аксессуарами - как пить чай красиво и эстетично

Практика-дегустация "сложные десерты" - нюансы, тонкости и способы употребления

канноли с муссом из риккоты

десерт "Павлова"

мильфей с хрустящей прослойкой

тирамису Fratelli в шоколадном шаре

Ресторан-моцарелла бар Fratelli Spirini приглашает всех не только отведать роскошные десерты, приготовленные с особым мастерством шеф-кондитером ресторана,

но и приобрести навыки такого сложного, но в то же время важного для любого современного человека столового этикета!

13 апреля. Сбор гостей в 19.30

Стоимость участия 1700 рублей.

Для участия необходимо внести предоплату от 50% одним из следующих способов: на сайте www.fratelli-spirini.ru; в ресторане Fratelli Spirini; переводом на карту Сбербанк.

Подробная информация по телефону +7(343)379 09 08.

Екатеринбург, ул.Шейнкмана,90.