Ciao, amici! Нам - 2 года! Итальянская остерия "Сорризо" приглашает вас отметить день рождения в эту субботу, 25 февраля. В 18.00 мы начинаем празднование с небольшой музыкальной джем-сессии от владельца остерии Маурицио Бонетти и фронтмена группы "Blues doctors" Владимира Демьянова. С 21.00 гостей будут развлекать оперными ариями италоговорящие сотрудники "Сорризо", а после полуночи настроение задаст ди-джей Паоло с дискохитами 70-80-х. Ну и какой же праздничный вечер без игры в томболу, караоке от шеф-повара Гаэтано Дзамбито, небольшого крэйзи-меню и, конечно, торта!

Резерв столов, бочек и настроения по тел.+7 903 078 65 52

Остерия "Сорризо"

ул. Восточная, 64

www.sorriso-ekb.ru