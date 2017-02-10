Торжество высокой кухни: Nespresso на финале конкурса Bocuse d’Or в Лионе
Первый месяц 2017 года стал знаковым для шеф-поваров и ценителей высокой кухни по всему миру, ведь 25 и 26 января в Лионе состоялся финал международного конкурса Bocuse d’Or, неизменно влияющего на гастрономическую историю и культуру. Nespresso поддерживает мероприятие с 2008 года, и в этот раз бренд вновь выступил в качестве официального партнера Bocuse d’Or, представив эксклюзивные новые бленды из профессиональной коллекции.
Конкурс был основан в 1987 году, и с тех пор считается одним из важнейших событий для ценителей изысканных блюд по всему миру. В течение уже 30 лет он диктует тенденции в гастрономическом мире и дает шеф-поварам из разных стран возможность проявить свое мастерство, отразить традиции местной кухни и завоевать главную награду Bocuse d’Or.
В 2017 году заветную статуэтку завоевала команда из США, которую возглавлял шеф-повар Мэттью Питерс из нью-йоркского ресторана «Per Se». Второе место заняли норвежцы, а третье – команда из Исландии. Всего в престижном кулинарном чемпионате соревновались участники из 24 стран. Оценить их мастерство предстояло жюри, которое возглавил Жером Бокюз – сын основателя конкурса, открывающего миру лучшие гастрономические таланты со всей планеты.
Традиционно в рамках Bocus d’Or Nespresso представил гастрономическое Ателье. Это оригинальный формат, который бренд реализует в разных странах, приглашая лучших шеф-поваров мира. Выбирается секретное место, которое на несколько дней превращают в ресторан с изысканными блюдами и напитками, а известные шеф-повара ставят в Ателье Nespresso эксперименты с кофе, используя его в качестве ингредиента или создавая уникальные сочетания с едой. В этом году бренд пригласил сразу несколько поваров – обладателей звезд Мишлен. Один из них – шеф Фабио Пизани из миланского ресторана «Il Luogo di Aimo e Nadia» (2 звезды). Он, как истинный итальянец, понимает ценность и многогранность кофе, поэтому дополнил свое блюдо из стейка телятины и овощей ореховыми нотами эксклюзивного бленда Nepal Lamjung из профессиональной коллекции Nespresso.
Также свое уникальное меню представил в Ателье французский шеф-повар Жером Банктель. Оригинальные блюда высокой кухни приготовил и Янника Аллено – шеф-повар, талант которого оценивают в три звезды Мишлен. За десерты отвечал знаменитый кондитер Себастьян Булье: он доказал, что декорирование кулинарных шедевров – это настоящее искусство, мастерски украсив свое блюдо «La Noisetier». Создать неповторимое меню также помогал Арвид Росенгрен – известный сомелье, которого признали лучшим в мире в 2016 году.
В рамках Ателье Nespresso было представлено 2 уникальных бленда профессиональной линейки: Nepal Lamjung и Kilimanjaro Peaberry, которые будут представлены в России осень 2017.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.