Торжество высокой кухни: Nespresso на финале конкурса Bocuse d’Or в Лионе

Традиционно в рамках Bocus d’Or Nespresso представил гастрономическое Ателье. Это оригинальный формат, который бренд реализует в разных странах, приглашая лучших шеф-поваров мира. Выбирается секретное место, которое на несколько дней превращают в ресторан с изысканными блюдами и напитками, а известные шеф-повара ставят в Ателье Nespresso эксперименты с кофе, используя его в качестве ингредиента или создавая уникальные сочетания с едой. В этом году бренд пригласил сразу несколько поваров – обладателей звезд Мишлен. Один из них – шеф Фабио Пизани из миланского ресторана «Il Luogo di Aimo e Nadia» (2 звезды). Он, как истинный итальянец, понимает ценность и многогранность кофе, поэтому дополнил свое блюдо из стейка телятины и овощей ореховыми нотами эксклюзивного бленда Nepal Lamjung из профессиональной коллекции Nespresso.

Также свое уникальное меню представил в Ателье французский шеф-повар Жером Банктель. Оригинальные блюда высокой кухни приготовил и Янника Аллено – шеф-повар, талант которого оценивают в три звезды Мишлен. За десерты отвечал знаменитый кондитер Себастьян Булье: он доказал, что декорирование кулинарных шедевров – это настоящее искусство, мастерски украсив свое блюдо «La Noisetier». Создать неповторимое меню также помогал Арвид Росенгрен – известный сомелье, которого признали лучшим в мире в 2016 году.

В рамках Ателье Nespresso было представлено 2 уникальных бленда профессиональной линейки: Nepal Lamjung и Kilimanjaro Peaberry, которые будут представлены в России осень 2017.