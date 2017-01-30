Все помнят какой скоро праздник? 6 февраля - день Бармена!

В честь нашего профессионального праздника, мы будем проводить конкурс "СВОЯ ИГРА"!



06/02 в 20:00 приглашаем всех-всех болеть за своего любимого бармена! Участвовать будут ребята самых легендарных баров: Brut Bar, Berry Bar, Old Fashioned STUDIO bar, ON Bar, InTouch Cocktail Bar рџ”Ґ

В этот вечер сразятся лучшие бармены! Будет очень круто!

Ждем вас 06/02 в 20:00 в Brut Bar!



ул. Горького 7а, тел. 345-7-111

ВНИМАНИЕ! УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!