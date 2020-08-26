Названы регионы России с самым загрязненным воздухом

Как следует из отчета аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, который приводит РБК, по показателям выбросов в атмосферу лидирует Красноярский край, среди отраслей превалирует металлургическая. В 2019 году в атмосферу здесь было выброшено 2432 тонны веществ предприятиями и 2623 транспортом. На втором месте Кемеровская область — 1760 и 1830 тонн соответственно, замыкает тройку Ханты-Мансийский автономный округ — 1270 и 1343 тонны.

В топ-10 регионов с самым загрязненным воздухом в 2019 году также вошли Свердловская область (1934 тонны веществ суммарно), Ямало-Ненецкий автономный округ (1550), Иркутская область (1359), Башкирия (1071), Челябинская область (1044), Оренбургская область (1003), Краснодарский край (927 тонн веществ). По данным аналитиков, на одного жителя России в среднем пришлось около 155 килограммов вредных выбросов — цифра колеблется от 23 килограммов до 1,6 тонны в зависимости от региона.

Напомним, в прошлом году Петербург вошел в тройку городов с самым загрязненным диоксидом азота воздухом. В городах-антилидерах рейтинга загрязнение воздуха было обусловлено транспортной загруженностью. Ранее Министерство природных ресурсов и экологии назвало регионы России с самым загрязненным воздухом. Исходя из их доклада, к 2019 году самым экологически небезопасным стал Забайкальский край.