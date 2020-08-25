Жители Земли уже исчерпали все возобновляемые ресурсы планеты, которые она могла бы воспроизвести в течение 2020 года. В прошлом году это произошло на месяц раньше, в июле — в текущем процесс ненадолго отсрочила пандемия коронавируса.
Жители Земли исчерпали все возобновляемые ресурсы планеты, рассчитанные на 2020 год
Как следует из отчета Global Footprint Network, человечество исчерпало годовой запас возобновляемых ресурсов Земли к 22 августа и тем самым сократили свой экологический след на 9,3% в сравнении с прошлым годом. В 2019-ом это произошло к 23 июля — в 2020-ом процесс ненадолго замедлила пандемия новой коронавирусной инфекции.
По оценкам исследования, пандемия привела к снижению углеродного следа человечества на 14,5% по сравнению с 2019 годом, в то время как объем лесных товаров сократился на 8,4% — в основном из-за меньшего урожая и низкого спроса. При этом пандемия нанесла огромный ущерб глобальным сельскохозяйственным системам и рынкам, что в конечном итоге мало повлияло на масштабы продовольственного следа человечества.
Впервые экологический долг был зафиксирован 29 декабря 1970 года, однако дефицит тогда составлял всего два дня. С каждым годом «долг» становится все больше — в 2000 году черта была проведена в начале октября, в 2013-ом — 20 августа, в 2014-ом — 19 августа, в 2015-ом — 13 августа.
По данным Global Footprint Network, ежегодно человечество расходует столько ресурсов, сколько смогли бы обеспечить 1,6 таких планет, как Земля. Если потребление не умерить, к 2030 году человечеству понадобится две Земли — Всемирный день экологического долга наступит в конце июня.
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