Британские океанологи выяснили, что количество пластика в океане в десять раз превышает прежние показатели

По словам специалистов, ежегодно в сточные воды и на свалки по всему миру поступает порядка 300 млн тонн пластикового мусора, большую часть из которого не разлагается. Мусор остается там на десятки и даже сотни лет. При этом канадские ученые отмечают, что каждый год человек в среднем проглатывает от 40 до 60 тыс. микрочастиц пластика.