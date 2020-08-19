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Британские океанологи выяснили, что количество пластика в океане в десять раз превышает прежние показатели

Британские океанологи провели исследование, показывающее, что в верхних слоях Атлантического океана, на глубине до 200 метров, находится от 12 до 21 млн тонн пластикового мусор  — в десять раз больше, чем считали ранее. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научный журнал Nature Communications.

До этого ученые не искали «невидимые» частицы микропластика на большой глубине. Они впервые провели подобные замеры по всей Атлантике, начиная с берегов Британии и заканчивая Фолклендскими островами, уточнила Екатерина Поборцева, океанолог из Национального океанографического центра Великобритании и один из авторов исследования.

По словам специалистов, ежегодно в сточные воды и на свалки по всему миру поступает порядка 300 млн тонн пластикового мусора, большую часть из которого не разлагается. Мусор остается там на десятки и даже сотни лет. При этом  канадские ученые отмечают, что каждый год человек в среднем проглатывает от 40 до 60 тыс. микрочастиц пластика.

Напомним, ученые из Университета Тулузы придумали новый способ переработки пластика. Исследованный ими фермент способен разлагать пластик на 90%. Из получившегося материала снова можно изготовить качественный (и дешевый!) полиэтилентерефталат.

Сабина Алиева,
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