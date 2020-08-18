Лишь 12% россиян поддерживают идеи Греты Тунберг и считают важным сокращение потребления для борьбы с глобальным потеплением. Это следует из результатов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонда национальной энергетической безопасности об отношении россиян к экологическим и климатическим проблемам после самоизоляции.
Статистика дня: почти 90% россиян не поддерживают идеи Греты Тунберг об осознанном потреблении
Согласно исследованию, преобладающее число россиян не верят в способность изменить климатическую ситуацию на планете за счет отказа от активного потребления. «Только 12% наших соотечественников считают, что каждый должен существенно сократить потребление различных ресурсов для борьбы с глобальным потреблением. Именно такова доля сторонников "мира Греты Тунберг" в России», — отмечается в исследовании.
Также 43% опрошенных считают, что экологическую борьбу нужно вести «сверху вниз», то есть обеспечивая для этого законодательную базу и контроль за использованием природных ресурсов. При этом пандемия коронавируса заставила каждого четвертого респондента задуматься о состоянии экологии. Около 29% предполагают, что после пандемии люди будут более серьезно относиться к проблемам экологии.
Кроме того, большая часть россиян не готовы отказаться от поездок на личном транспорте ради экологии, лишь 15% не против этого. Зато почти половина респондентов заявила о готовности экономить воду, заменив прием ванны душем (43% уже это сделали или собираются сделать), и электроэнергию (59% россиян уже контролируют ее расход или собираются это сделать).
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