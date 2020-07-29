Как отдохнуть на природе и не навредить ей? Инструкция

Когда вы выбрали место, проверьте, не является ли оно особо охраняемой природной территорией. К ним, например, относятся озера Щучье, Ястребиное, Донцо и Красное, Комаровский берег, Гладышевский заказник, Линдуловская роща, гряда Вярямянселькя. В этих местах чаще всего нельзя рубить деревья и кустарники, ездить на автомобиле вне дорог общего пользования, разводить костры и ставить палатки, собирать краснокнижные растения. Правила могут варьироваться, в некоторых жечь костры и ставить палатки можно на специально отведенной для этого территории. Информацию о ООПТ Петербурга (в том числе все индивидуальные правила и запреты) можно найти здесь, Ленобласти — здесь. Карта со всеми ООПТ находится здесь. Если вам очень хочется остаться в лесу с ночевкой и готовить еду на огне, лучше выберите место, не находящееся под особой охраной. Если вы приехали в ООПТ на автомобиле, оставьте его на границе охраняемой территории и пройдите до места пешком.