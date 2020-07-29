Из-за закрытых границ в 2020 году озера Ленинградской области стали самым популярным направлением этого лета — но далеко не все походники бережно относятся к окружающей природе. Из-за этого, например, защитники озера Донцо создали группу с красноречивым названием «Питерские Мальдивы, озеро Донцо. Помним, скорбим». «Собака.ru» объясняет, какие правила нужно соблюдать, чтобы не навредить природе и местным жителям своим присутствием.
Как отдохнуть на природе и не навредить ей? Инструкция
- Выберите место с умом: если оно уже было в сториз у всех ваших знакомых, ехать туда лучше не нужно. Скорее всего, там шумно, грязно, а своим присутствием вы только усугубите ситуацию. Можно изучать карту и искать менее популярную альтернативу: например, вместо Комарово можно доехать до Ушково — там не менее красивый берег. В Ленобласти огромное количество озер — из электрички в сторону Выборга можно выходить буквально на каждой станции, и обязательно найдете приятную точку для пикника. А Ладожское озеро такое большое, что места хватит всем.
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Когда вы выбрали место, проверьте, не является ли оно особо охраняемой природной территорией. К ним, например, относятся озера Щучье, Ястребиное, Донцо и Красное, Комаровский берег, Гладышевский заказник, Линдуловская роща, гряда Вярямянселькя. В этих местах чаще всего нельзя рубить деревья и кустарники, ездить на автомобиле вне дорог общего пользования, разводить костры и ставить палатки, собирать краснокнижные растения. Правила могут варьироваться, в некоторых жечь костры и ставить палатки можно на специально отведенной для этого территории. Информацию о ООПТ Петербурга (в том числе все индивидуальные правила и запреты) можно найти здесь, Ленобласти — здесь. Карта со всеми ООПТ находится здесь. Если вам очень хочется остаться в лесу с ночевкой и готовить еду на огне, лучше выберите место, не находящееся под особой охраной. Если вы приехали в ООПТ на автомобиле, оставьте его на границе охраняемой территории и пройдите до места пешком.
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Озеро Донцо
- Даже если место не относится к ООПТ, на нем все нужно соблюдать правила: не рубить деревья, использовать для костра только упавшие сухие ветки, всегда собирать мусор (в том числе окурки сигарет) и тушить огонь до конца. И лучше не включать музыку — она может помешать животным или людям, находящимся недалеко от вас.
- Пикник — отличный повод протестировать подход «Ноль отходов». Можно заранее сказать друзьям, что вы организуете выезд без пластика — пусть они возьмут с собой обычные многоразовые тарелки, приборы, кружки. Чтобы рюкзак был легче, вместо тарелки можно выбрать многоразовый контейнер для продуктов. В качестве угощения с собой можно взять приготовленную домашнюю еду (в многоразовом контейнере, конечно), фрукты, овощи, орехи — их можно купить на развес в свой экомешочек. Напитки можно налить в стеклянные бутылки или термосы. Возьмите с собой бутылку технической воды для мытья рук и пару матерчатых полотенец.
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