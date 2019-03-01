В Крыму пройдет уникальный спектакль-игра «Волшебник Изумрудного города»

Спектакль-игра «Волшебник Изумрудного города» возвращается в репертуар евпаторийского театра «Золотой ключик» в новой редакции и новом составе. Премьерные показы запланированы на 2, 3 и 23 марта, сообщает пресс-служба учреждения.

Как отметили в пресс-службе театра, необычность постановки будет состоять в том, что режиссер будет находится в зрительном зале и вести спектакль, вмешиваясь в заданный сказкой ход событий и играя с сюжетом. Актеры «Студии 22» сыграют в отважную девочку Элли, храброго Тотошку, железного Дровосека в костюмах черно-белой гаммы. Узнаваться они будут по деталям: надетой львиной гриве или собачьем ошейнике.

Премьера первой редакции спектакля состоялась в 2007 году. С тех пор «Волшебник» кочевал от одной детской актерской группы к другой, обретая новые смыслы. В этот раз говорить с детьми о настоящей дружбе и вере в себя будут актеры Молодежного театра «Студии 22».

Распределение ролей будет происходить прямо во время спектакля. Претендовать на ту или иную роль смогут не только профессиональные артисты, но и зрители.

По словам режиссера постановки Андрея Пермякова, помимо актеров «Студии 22», в спектакле будут принимать участие два зрителя:

«Это своеобразный психологический эксперимент: зрители, оставшиеся в зале, переживают за тех, кто оказался по ту сторону занавеса, артисты волнуются о том, как в полотно спектакля вплетутся двое незнакомцев, которым, в свою очередь, посчастливилось посмотреть на зал, своих партнеров и себя под другим углом. Все будет происходить очень динамично и интересно!» - рассказал он.

Веселый, зовущий к игре «Волшебник Изумрудного города» рассчитан на любой возраст и будет интересен как самым маленьким, так и взрослым зрителям. Премьерные показы 2, 3 и 23 марта, начало в 16.00.

