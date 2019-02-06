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В Крыму покажут кукольный спектакль для взрослых

Крымский академический театр кукол покажет спектакль по мотивам бессмертного произведения английского писателя Артура Конан Дойла «Собака Баскервилей». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Крыма.

Постановку можно посмотреть 7 февраля 2019 года на Малой сцене Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького. Начало спектаклей в 14:00 и 18:00.

Иронический детектив, в котором знаменитый лондонский сыщик обрел новую жизнь, создан в результате сотрудничества крымского театра с режиссером Валерием Баджи и художником Ириной Хмарук. Жанр легкой иронии унаследован авторами спектакля из лучших примеров советского кинематографа второй половины прошлого века.

Используя специфику театра кукол, постановочная группа создала загадочную таинственную атмосферу детектива и галерею эксцентричных, забавных персонажей. Во время спектакля на сцене находятся актеры в образах и костюмах героев, а также куклы этих персонажей. Такая подача ломает рамки привычного восприятия сценического действия, расширяя и усиливая его изобразительную и эмоциональную составляющие.

Республиканский театр предлагает взглянуть по-новому на известную историю, а великолепный актерский ансамбль не оставит зрителю ни малейшего шанса на скуку.

Крым.Собака.Ru

Фото: пресс-службы Минкультуры Крыма

 

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Автор: Yulia_Po
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