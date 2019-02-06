В Крыму покажут кукольный спектакль для взрослых

Крымский академический театр кукол покажет спектакль по мотивам бессмертного произведения английского писателя Артура Конан Дойла «Собака Баскервилей». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Крыма.

Постановку можно посмотреть 7 февраля 2019 года на Малой сцене Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького. Начало спектаклей в 14:00 и 18:00.

Иронический детектив, в котором знаменитый лондонский сыщик обрел новую жизнь, создан в результате сотрудничества крымского театра с режиссером Валерием Баджи и художником Ириной Хмарук. Жанр легкой иронии унаследован авторами спектакля из лучших примеров советского кинематографа второй половины прошлого века.