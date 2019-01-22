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В Крыму приступили к постановке уникального мюзикла о Леонардо да Винчи

Государственный академический музыкальный театр Крыма приступил к подготовке новой постановки – мюзикла «Леонардо». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры республики.

Авторами спектакля выступили известный российский композитор Ким Брейтбург и поэт-песенник Евгений Муравьев, которые тесно сотрудничают с республиканским театром. Ранее они принимали участие в создании мюзиклов «Дубровский», «Мост над рекой», «Снежная королева», сказке «Иван да Марья».

Сюжет нового спектакля будет разворачиваться вокруг личности Леонардо да Винчи, яркого представителя искусства Возрождения в сопровождении волнительной музыки и выразительных танцев. В оформлении постановки будет использована графика, чертежи и картины художника, изобретателя, ученого Леонардо да Винчи.

Режиссер-постановщик мюзикла Владимир Косов, музыкальный руководитель Эльмира Мухтерем, балетмейстер-постановщик Александр Гоцуленко, художник-постановщик Юрий Суракевич.

Премьера мюзикла «Леонардо» запланирована на весну.

Фото: пресс-службы минкультуры Крыма

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Автор: Yulia_Po
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