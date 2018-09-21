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В Евпатории театр кукол покажет «Красную шапочку»

  • Фото: пресс-службы Министерства культуры Крыма

В воскресенье, 23 сентября, в Евпатории на сцене театра имени А.С. Пушкина Крымский академический театр кукол представит музыкальную сказку «Красная Шапочка» по одноименному произведению Шарля Перро. Об этом сообщает Минкульт республики.

Авторы спектакля в яркой театральной истории расскажут детям о важности родительских наставлений и необходимости следовать им. Добрую и поучительную постановку создали режиссер – заслуженный артист АРК Дарья Ярошенко, художник – заслуженного художника АРК, лауреат премии АРК Людмила Рестенко и драматург Сергей Астраханцев, написавший пьесу для театра кукол по мотивам известной сказки.

Начнется спектакль в 18 часов. Приглашаются зрители старше 3 лет.

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Автор: Yulia_Po
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