Из-за соревнований Crimea X Run в Севастополе ограничат движение транспорта

Так с 8.00 до 14.30 на участках автодорог «Ялта – Севастополь» и «Орлиное – Тыловое» максимальная скорость движения будет ограничена до 50 км/ч.



Кроме того, в Балаклаве на пл. 1 Мая с 20.00 11 октября до 19.00 13 октября будут введены временные ограничения остановки и стоянки транспортных средств, кроме автомобилей экстренных спецслужб, технической группы и участников культурно-массовых мероприятий, а также движения всех видов транспортных средств.



В местах ограничений Севавтодор установит соответствующие дорожные знаки. Кроме того, сотрудники предприятия 13 октября до 6.00 будут эвакуировать автомобили, оставленные владельцами без присмотра.



Как ранее сообщала Sobaka.ru, 13 октября в Севастополе состоятся соревнования по бегу Сrimea X-RUN, в рамках которых спортсменам предстоит пробежать по пересеченной местности около 170 км, суммарный набор высоты составит около 9000 метров.