В четырехдневном ультрамарафоне в Крыму примут участие 600 бегунов

Как сообщается на сайте проекта, маршрут будет проходить вдоль южного берега Крыма, через основные природные, исторические и архитектурные достопримечательности полуострова. Спортсменам предстоит пробежать около 170 км по пересеченной местности с суммарным набором высоты около 9000 метров.



По словам директора ультратрейла Ивана Петрова, в этом году в забеге примут участие почти 600 человек из разных регионов России:



«В первом году было 70 человек. Приезжают со всей России, и уже третий год подряд соревнования носят международный статус, так как у нас все больше и больше участвуют иностранных гостей. Люди едут из Европы, о нас там знают. Мы получаем много вопросов и надеемся, что с каждым годом число участников будет расти», – цитирует Петрова Крыминформ.



По его словам, в ультрамарафоне этого года будет участник из Америки и несколько человек из Бельгии и Швейцарии. Общая «российская география» марафонцев охватывает всю страну, начиная от Владивостока и заканчивая Калининградом.



Стартует забег в Алуште.