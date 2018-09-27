В начале октября в Севастополь съедутся экстремалы со всей страны
В Севастополе 6 октября на площадке в районе горы Гасфорта состоится второй фестиваль экстремальных видов спорта XFEST. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
Для комфорта гостей площадку оборудуют удобными дорожками и смотровыми площадками. В программе мероприятия - показательные выступления по вейкборду, SUP-серфингу, мототриалу, скалолазанию. Для гостей фестиваля будут организованы мастер-классы, благодаря которым любой желающий сможет попробовать свои силы в разных видах спорта.
Также на площадке первого севастопольского скилл-парка любители пощекотать себе нервы смогут попрактиковаться в таких дисциплинах, как маунтинбайк и езда на трюковом велосипеде.
Завершится фестиваль выступлением известных российских исполнителей и диджеев. Хедлайнером фестиваля станет российский рэпер Гуф.
Организаторами фестиваля выступили Центр развития туризма правительства Севастополя, а также департамента спорта и туризма правительства Москвы. Для удобства гостей между Севастополем и местом проведения фестиваля будут курсировать автобусы. Вход свободный.
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