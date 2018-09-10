В Симферополе состоится забег при участии 2500 спортсменов

В крымской столице 15 сентября отметят Всероссийский день бега ежегодной спортивной акцией «Кросс нации». Массовый забег будет проходить на территории Гагаринского парка в Симферополе и по центральным улицам города. Торжественное открытие состоится в парке культуры и отдыха «Екатерининский сад» в 12:00 – сообщается на беговом портале России Get.run.

Дистанции красочного и массового забега составят от 1 до 12 километров.

«День бега «Кросс нации 2018» в Симферополе будет проходить по ключевым столичным проспектам и в парке им. Юрия Гагарина. Забеги на 1 км и 2 км пройдут по центральным улицам Симферополя, а в парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина участники будут соревноваться на дистанциях 4 км, 6 км, 8 км и 12 км» - говорится в официальном сообщении.



Девиз акции - «Единый старт – единая страна». В этому году ожидается до 2500 участников, что является рекордным для Крыма числом. Тем не менее, в планах организаторов со временем привлечь к акции до 3 тыс. спортсменов.

Поддержать спортивную акцию сможет любой желающий при наличии мотивации и справки-допуска от врача.