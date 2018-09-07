Крымчанка стала лучшей в мире охотницей на "лис"

Спортивная радиопеленгация представляет собой поиск радиопередатчика («лисы»), спрятанного в лесу, и потому называется так же «охотой на лис». На пересеченной местности их ищут при помощи карт, компаса, специального радиоприемника. Цель дисциплины - найти необходимое число "лис" (как правило, пять) за максимально короткое время. Спорт требует физической, технической, тактической и умственной подготовки.