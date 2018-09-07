Крымчанка стала лучшей в мире охотницей на "лис"
Люба Лебедева заняла первое место в турнире по радиопеленгации в возрастной категории до 19 лет в городе Сокчхо, Корея. Девушка обошла 33 соперницы – сообщает портал «Крымский спорт».
Крымчанка соревновалась со спортсменками из разных стран мира: Кореи, Китая, Японии, Чехии, Польши, Болгарии, Румынии, Словакии.
Спортивная радиопеленгация представляет собой поиск радиопередатчика («лисы»), спрятанного в лесу, и потому называется так же «охотой на лис». На пересеченной местности их ищут при помощи карт, компаса, специального радиоприемника. Цель дисциплины - найти необходимое число "лис" (как правило, пять) за максимально короткое время. Спорт требует физической, технической, тактической и умственной подготовки.
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Фото: vk.com
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