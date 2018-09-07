«Зрелище будет незабываемое, поверьте»: в Крыму проведут Фестиваль воздушных шаров

В Феодосии 8 сентября стартует XI фестиваль воздухоплавания "Воздушное братство" - об этом сообщают «РИА Новости Крым» со ссылкой на организатора мероприятия Александра Николаева.

«Состязаться между собой будут воздухоплаватели из Москвы, Московской области, Серпухова, Краснодара, Ростова-на-Дону и Феодосии. Всего 10 команд. Фестиваль откроется в 17 часов 8 сентября на стадионе "Кристалл" взлетом аэростатов. Зрелище будет незабываемое, поверьте», - заверил организатор.



С 20.00 в воскресение 9 сентября аэростаты подсветят и выставят на набережной и Привокзальной площади Феодосии. Соревнования команд начнутся в понедельник 10 сентября: красочные шары будут взлетать с летного поля Кара-Гоз.



Наградят победителей 12 сентября, в этот же вечер состоится праздничный концерт на Привокзальной площади. На фестивале воздушных шаров каждый желающий сможет прокатиться на аэростатах и почувствовать себе воздухоплавателем.