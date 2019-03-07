«Яндекс» выяснил, какие подарки ищут мужчины на 8 марта

Аналитики поисковой системы «Яндекс» рассказали, какие подарки ищут и покупают мужчины перед Международным женским днем. Об этом сообщает «Звезда» .

Для анализа использовались данные сервисов «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Касса». Аналитики изучили изменение потребительского поведения пользователей в двух временных промежутках: с 1 по 5 марта («предпраздничные дни») и с 25 по 28 января («обычные дни»). Это позволило оценить интерес к тем или иным подаркам перед 8 марта.

Так, чаще всего перед 8 марта пользователи поисковика ищут парфюмерию - число кликов в этом сегменте увеличилось на 78%. Кроме того, вырос спрос на самокаты (64%), мягкие игрушки (57%), умные часы (50%) и наушники (21%).

Отмечается, что цифры показывают только интерес к тем или иным товарам, то есть количество кликов по соответствующим ссылкам. Список вещей, которые пользователи все-таки решили купить, заметно отличается от списка интересов.

Так на первом месте покупок - цветы и растения. Число платежей по этой категории перед 8 марта выросло на 92%. Далее следуют билеты в кино и на концерты - 37,5%, одежда и обувь - 27,2%, товары для дома - 18%, косметика заняла лишь пятое место с результатом - +11%.