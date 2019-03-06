Поклонскую сделали лицом крымской косметики

Производитель косметики – комбинат «Крымская роза» – к годовщине воссоединения Крыма с Россией выпустил лимитированную серию цветочной воды с изображенной на этикетке экс-прокурором республики Натальей Поклонской. Об этом Крыминформу сообщил генеральный директор компании Иван Гладун.

На этикетке розовой воды изображена Наталья Поклонская в белом генеральском кителе прокурора с надписью: «Няш-мяш, Крым наш». По словам Гладуна, макет одобрила сама депутат.

«В феврале нас (комбинат «Крымская роза») посетила Наталья Владимировна, она была на производстве. Обсудили с ней эту идею. Согласовали все макеты», – рассказал гендиректор предприятия.

Розовая вода – это продукт, который производится из лепестков крымской эфиромасличной розы. Ее используют как косметическое средство для омоложения, тонизирования кожи. Комбинат «Крымская роза» занимается выращиванием и переработкой эфиромасличных культур с 1930 года.

Презентация розовой воды с изображением Поклонской состоится 10 марта в Ливадийском дворце. Там же читателям будет представлена новая книга Натальи Поклонской «Крымская весна. До и после». В ней в том числе рассказывается о событиях 2014 года, связанных с воссоединением Крыма и России.