Севастополец выиграл в лотерею семь миллионов рублей

Севастополец Сергей Клычёв, участвовавший в тираже лотереи «Гослото «7 из 49», выиграл 7 191 642 рубля. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

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Известно, что Сергей Клычёв работает слесарем-судоремонтником военных кораблей. Женат, воспитывает сына, семья победителя в свободное время любит ходить в походы и путешествовать. "Мы были в гостях у родителей, когда я проверил билет. И закричал: «Мы богаты!» - рассказал победитель.

Фото: пресс-службы «Столото» (опубликовано с разрешения победителя)