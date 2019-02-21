Севастополец выиграл в лотерею семь миллионов рублей
Севастополец Сергей Клычёв, участвовавший в тираже лотереи «Гослото «7 из 49», выиграл 7 191 642 рубля. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».
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Фото: pixabay.com
Известно, что Сергей Клычёв работает слесарем-судоремонтником военных кораблей. Женат, воспитывает сына, семья победителя в свободное время любит ходить в походы и путешествовать.
"Мы были в гостях у родителей, когда я проверил билет. И закричал: «Мы богаты!» - рассказал победитель.
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Фото: пресс-службы «Столото» (опубликовано с разрешения победителя)
По словам мужчины, на то, чтобы заработать выигранную сумму, ему понадобилось бы работать 24 года. Деньги Сергей Клычев планирует потратить на покупку квартиры, а также на финансовую помощь родителям.
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