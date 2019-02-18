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В Крыму появилась первая собака-поводырь

Республика Крым получила первую «дипломированную» собаку-поводыря, которую обучили в Российской школе подготовки собак-проводников в Купавне (Московская область). Об этом сообщают РИА Новости.

  • Фото Ольги Мартыненко
     

Компаньона-проводника получил член симферопольской организации Всероссийского общества слепых (ВОС) Виктор Кот. 

"По окончании двухнедельного обучения в Российской школе подготовки собак-проводников Виктор Кот получил в безвозмездное пользование техническое средство реабилитации "Собака-проводник слепого" по кличке Илона породы лабрадор-ретривер", – сообщила в социальных сетях главный специалист Крымской организации ВОС Ольга Мартыненко. 

Мужчина с оценкой "хорошо" окончил курс теоретической подготовки и практического управления собакой-проводником, а также курс ориентировки в пространстве.

Крым.Собака.Ru

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Автор: Gutich
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