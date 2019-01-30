В Крыму впервые пройдет «вкусный» фестиваль #ГастролиФест
В Симферополе с 8 по 10 февраля впервые состоится развлекательно-гастрономический фестиваль #ГастролиФест из цикла «Гастроли». Мероприятие будет проходить в рамках выставки АгроПромКрым-2019 в «Коннект центре».
Как отмечают организаторы, #ГастролиФест – это фестиваль со вкусом для всей семьи, где каждый найдет для себя что-то особенное: чему порадоваться, где развлечься и что продегустировать.
На площадках фестиваля будут установлены гастрономические лавки с местными продуктами, фуд-корты, анимации для детей, зоны активного отдыха.
Фестиваль распахнет свои двери всем, кто любит заниматься кулинарией, стремится узнать что-то новое, овладеть интересными и полезными навыками в приготовлении здоровых и вкусных блюд и просто приятно провести время.
В уникальной кулинарной студии гости смогут посетить занимательные кулинарные мастер-классы, попробовать крымские продукты и напитки во всем их многообразии, увидеть битву лучших шеф-поваров Крыма.
В «Гастроли Маркете» будут представлены черноморские деликатесы, фермерские продукты, продукция винодельческих предприятий и сладости от местных производителей.
«Гастроли» будут продолжаться в течение всего года на лучших площадках Крыма – на городских праздниках, форумах, выставках.
Вход свободный.
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