В Крыму впервые пройдет «вкусный» фестиваль #ГастролиФест

В Симферополе с 8 по 10 февраля впервые состоится развлекательно-гастрономический фестиваль #ГастролиФест из цикла «Гастроли». Мероприятие будет проходить в рамках выставки АгроПромКрым-2019 в «Коннект центре».

Как отмечают организаторы, #ГастролиФест – это фестиваль со вкусом для всей семьи, где каждый найдет для себя что-то особенное: чему порадоваться, где развлечься и что продегустировать.

На площадках фестиваля будут установлены гастрономические лавки с местными продуктами, фуд-корты, анимации для детей, зоны активного отдыха.