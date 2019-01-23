Землю накроет сильнейшая магнитная буря

Жители планеты с 23 по 25 января будут находиться под влиянием опасных магнитных бурь. Пик явления придется на 24-е число.

По информации медиков, уже 23 января метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия. При магнитных бурях может наблюдаться головокружение, бессонница, снижение работоспособности и нарушение сердечного ритма. Люди могут испытывать проблемы с концентрацией внимания, раздражительностью и паническими атаками.

От ударов магнитных бурь прежде всего страдают центральная нервная и сердечно-сосудистая системы человека. В этот период возрастает количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризов и летальных исходов.

Чтобы избежать неприятных последствий магнитных бурь, врачи рекомендуют избегать переедания, так как оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Также необходимо избегать стрессов, не переутомляться, следить за питанием и режимом сна.