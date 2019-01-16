Где в Крыму и Севастополе можно искупаться на Крещение
В Крыму и Севастополе определены места для безопасного купания в день праздника Крещения Господня. Дежурство здесь будут вести спасатели и водолазы.
По данным пресс-службы МЧС, спасатели тщательно обследовали дно и прибрежную полосу во всех официальных местах проведения омовений. Опасные предметы были извлечены и доставлены на поверхность.
Ночью в местах купания будут работать "световые башни", площадь освещения которых составляет 100 квадратных метров.
В Севастополе омовения можно совершить в районе Национального заповедника «Херсонес Таврический», бухт Казачья и Омега, городского пляжа Балаклавы, в районе причала пассажирских катеров на Радиогорке, а также, у Храма на Чернореченском водохранилище.
|№п/п
|Время\дата проведения
|Место
|1
|
18.01.2019 с 22 ч. 00 мин.
|
Симферопольский район, с. Добровское, сельское поселение «Урочище Кизил-Коба»
|2
|
19.01.2019
с 10-30 до 13-00
|
с. Скворцово, ул. Калинина, 49
|3
|
18.01.2019
19.01.2019
|пгт. Николаевка ул. Набережная, 29
|4
|
19.01.2019
с 10-30 до 13-00
|
Белогорский район, с. Учебное, Свято-Троицкий «Параскевский» Тополёвский женский монастырь
|5
|
19.01.2019
с 10-30 до 13-00
|
Бахчисарайский район, место уточняется
|6
|
С 18:00
до
|г. Ялта, Набережная им. Ленина, р-н часовни
|7
|
С 18:00 18.01.2019
до
|г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Ленинградская, 10, р-н причала № 154
|8
|
С 18:00
|
г. Алупка, Дворцовое шоссе, 12, р-н причала № 109
|9
|
19.01.2019
с 11-00 до 13-00
|г. Алушта, центральная набережная, возле Ротонды
|10
|
19.01.2019
с 11-00 до 13-00
|
г. Алушта, пгт. Партенит, муниципальный поселковый пляж
|11
|
18.01.2019
с 23-00 до 02-00
19.01.19
с 11.00 до 14.00
|
г. Алушта, с. Малореченское, р-он Храма – Маяк Николая Чудотворца
|12
|
19.01.2019
с 09-00 до 13-00
|г. Керчь, городская набережная
|13
|
18.01.2019
|
Ленинский район, г. Щёлкино, городской пляж
|14
|
19.01.2019
с 12-00 до 14-00
|
Ленинский район, Челядиновское с/п, Тобечикская дамба
|15
|
19.01.2019
с 12-00 до 13-30
|г. Феодосия, первый городской пляж, между 3-4 бунами
|16
|
19.01.2019
с 12-00 до 13-00
|
п. Коктебель, ул. Морская, район кафе «Камелот»
|17
|
19.01.2019
с 12-00 до 15-30
|п. Орджоникидзе, пляж в районе причала 214а
|18
|
19.01.2019
с 12-00 до 15-30
|п. Береговое, пляж в районе «Бора-Бора»
|19
|
19.01.2019
с 12-00 до 14-00
|г. Судак, центральная набережная
|20
|
19.01.2019
с 12-00 до 14-00
|с. Прибрежное, центральная набережная
|21
|
19.01.2019
с 12-00 до 14-00
|
пгт. Новый Свет, центральная набережная
|22
|
19.01.2019
с 11-00 до 12-00
|
г. Евпатория, ул. Симферопольская, пляж «Солярис»
|23
|
19.01.2019
с 11-00 до 13-00.
|
г. Саки, санаторий «Полтава»
|24
|
19.01.2019
с 11-00 до 13-00.
|Сакский район, пляж с. Новофёдоровка
|25
|
19.01.2019
с 11-00 до 13-00
|Черноморский район, с. Оленевка, пансионат «Солнечная Долина»
|26
|
19.01.2019
с 12-00 до 14-00
|
Раздольненский район, с. Портовое, центральный пляж
|27
|
19.01.2019
с 11.00 до 13.00
|
Черноморский район, п. Черноморское, центральный пляж.
|28
|
19.01.2019
с 10-00 до 12-00
|г. Евпатория, пгт. Новоозерное, центральный пляж, оз. Донузлав.
|29
|
19.01.2019
с 13.00 до 14.00
|Черноморский район, с. Медведево, пляж пансионата «МОСГОРТУР» , ДОЛ «Прибрежный», оз. Донузлав.
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