18+

Где в Крыму и Севастополе можно искупаться на Крещение

В Крыму и Севастополе определены места для безопасного купания в день праздника Крещения Господня. Дежурство здесь будут вести спасатели и водолазы.

По данным пресс-службы МЧС, спасатели тщательно обследовали дно и прибрежную полосу во всех официальных местах проведения омовений. Опасные предметы были извлечены и доставлены на поверхность.

Ночью в местах купания будут работать "световые башни", площадь освещения которых составляет 100 квадратных метров. 

В Севастополе омовения можно совершить в районе Национального заповедника «Херсонес Таврический», бухт Казачья и Омега, городского пляжа Балаклавы, в районе причала пассажирских катеров на Радиогорке, а также, у Храма на Чернореченском водохранилище.

 

Список официальных мест для крещенских купаний в Крыму
№п/п Время\дата проведения Место
1

18.01.2019 с 22 ч. 00 мин.
до 03 ч. 00 мин. 19.01.2019

Симферопольский район, с. Добровское,  сельское поселение «Урочище Кизил-Коба»
2

19.01.2019

с 10-30 до 13-00

с. Скворцово, ул. Калинина, 49
3

18.01.2019
с 18-00

19.01.2019
с 08-00

 пгт. Николаевка ул. Набережная, 29
4

19.01.2019

с 10-30 до 13-00

Белогорский район, с. Учебное, Свято-Троицкий «Параскевский» Тополёвский женский монастырь
5

19.01.2019

с 10-30 до 13-00

Бахчисарайский район, место уточняется
6

С 18:00
18.01.2019

до
16:00
19.01.2019

 г. Ялта, Набережная им. Ленина, р-н часовни
7

С 18:00 18.01.2019

до
16:00
19.01.2019

 г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Ленинградская, 10, р-н причала № 154
8

С 18:00
18.01.2019

до 16:00
19.01.2019

г. Алупка, Дворцовое шоссе, 12, р-н причала № 109
9

19.01.2019

с 11-00 до 13-00

 г. Алушта, центральная набережная, возле Ротонды
10

19.01.2019

с 11-00 до 13-00

г. Алушта, пгт. Партенит, муниципальный поселковый пляж
11

18.01.2019

с 23-00 до 02-00

19.01.19

с 11.00 до 14.00

г. Алушта, с. Малореченское, р-он Храма – Маяк Николая Чудотворца
12

19.01.2019

с 09-00 до 13-00

 г. Керчь, городская набережная
13

18.01.2019
с 23-30

до 01-30 19.01.2019 

Ленинский район, г. Щёлкино, городской пляж
14

19.01.2019

с 12-00 до 14-00 

Ленинский район, Челядиновское с/п, Тобечикская дамба
15

19.01.2019

с 12-00 до 13-30

 г. Феодосия, первый городской пляж, между 3-4 бунами
16

19.01.2019

с 12-00 до 13-00

п. Коктебель, ул. Морская, район кафе «Камелот»
17

19.01.2019

 с 12-00 до 15-30

 п. Орджоникидзе, пляж в районе причала 214а
18

19.01.2019

с 12-00 до 15-30

 п. Береговое, пляж в районе «Бора-Бора»
19

19.01.2019

с 12-00 до 14-00

 г. Судак, центральная набережная
20

19.01.2019

 с 12-00 до 14-00

 с. Прибрежное, центральная набережная 
21

19.01.2019

 с 12-00 до 14-00

пгт. Новый Свет, центральная набережная
22

19.01.2019

с 11-00 до 12-00

г. Евпатория, ул. Симферопольская, пляж «Солярис»
23

19.01.2019

с 11-00 до 13-00.

г. Саки, санаторий «Полтава»
24

19.01.2019

с 11-00 до 13-00.

 Сакский район, пляж с. Новофёдоровка
25

19.01.2019

 с 11-00 до 13-00

 Черноморский район, с. Оленевка, пансионат «Солнечная Долина»
26

19.01.2019

 с 12-00 до 14-00

Раздольненский район, с. Портовое, центральный пляж
27

19.01.2019

с 11.00 до 13.00

Черноморский район, п. Черноморское, центральный пляж.
28

19.01.2019

с 10-00 до 12-00

 г. Евпатория, пгт. Новоозерное, центральный пляж, оз. Донузлав.
29

 19.01.2019

 с 13.00 до 14.00

 Черноморский район, с. Медведево, пляж пансионата «МОСГОРТУР» , ДОЛ «Прибрежный», оз. Донузлав.

 

Комментарии (0)
Автор: Yulia_Po
Опубликовано:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты