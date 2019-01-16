Где в Крыму и Севастополе можно искупаться на Крещение

В Крыму и Севастополе определены места для безопасного купания в день праздника Крещения Господня. Дежурство здесь будут вести спасатели и водолазы.

По данным пресс-службы МЧС, спасатели тщательно обследовали дно и прибрежную полосу во всех официальных местах проведения омовений. Опасные предметы были извлечены и доставлены на поверхность.

Ночью в местах купания будут работать "световые башни", площадь освещения которых составляет 100 квадратных метров.

В Севастополе омовения можно совершить в районе Национального заповедника «Херсонес Таврический», бухт Казачья и Омега, городского пляжа Балаклавы, в районе причала пассажирских катеров на Радиогорке, а также, у Храма на Чернореченском водохранилище.