В Севастополе пройдет встреча с «Гоблином»

В Севастополе 17 января состоится творческая встреча с известным российским переводчиком фильмов, публицистом, блогером и разработчиком компьютерных игр — Дмитрием Пучковым, известным под псевдонимом Гоблин.

Мероприятие состоится 17 января в Центральной библиотеке им. Толстого. По информации пресс-службы учреждения, Дмитрий Пучков приедет по приглашению международного медиаклуба «Формат А3». Заявленная тема встречи — «Тренд, хайп и лайк с репостом: перевод с молодёжного на русский».

Дмитрий Пучков обсудит с участниками встречи угрозы, стоящие перед современной Россией, и какую роль в борьбе с ними играет воспитание, образование и культура.

Для справки: Дмитрий Гоблин Пучков — культовая фигура российских массмедиа, переводчик, публицист, ведущий медиапроектов, разработчик компьютерных игр, блогер. Прославился культовыми переводами зарубежных фильмов, известных в народе как «гоблиновские». Неофициально перевёл около 80 полнометражных фильмов. В 2006 году вышла компьютерная игра «Санитары подземелий», снятая по одноимённой книге Пучкова и признанная лучшей отечественной игрой года.

В кейсе Гоблина — масса других успешнейших компьютерных проектов. В настоящее время Пучков является автором блога «Тупичок Гоблина», в рамках которого ведёт медиапроекты «Синий Фил» (обзоры современного кино), «Опергеймер» (обзоры видеоигр), «Образование» (цикл лекций о литературе, истории и религиях), «Властелин колёс» (тест-драйвы автомобилей) и др.

Встреча с Дмитрием Пучковым состоится 17 января в 18:00 в читальном зале Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого (ул. Ленина, 51). Вход по читательскому билету (запись по паспорту).

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