В Крыму ожидается резкая смена погоды

Жителей Крыма на текущей неделе ожидает резкая смена погоды и колебания температур. Об этом сообщила руководитель Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Любецкая.

«Погода у нас резко меняется. Сегодня через территорию Крыма проходит теплый фронтальный раздел, завтра – холодный фронтальный раздел. Поэтому завтра с этим холодным фронтом ожидаем снег с дождем, местами сильные осадки. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный силой до 15 метров в секунду», – цитирует ее Крыминформ.

По словам Любецкой, 15 января температура воздуха составит 2-7 градусов тепла. 16-18 января после прохождения холодного фронта ожидается похолодание – 2-7 градусов мороза ночью, днем – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

«В Крещение и выходные дни, 18-19 января, снова потеплеет. Фронтальный теплый раздел Атлантического циклона придет на нашу территорию. Температура воздуха повысится. Днем 3-8 градусов тепла, ночные температуры тоже положительные: 0-5 градусов тепла. Крещенских морозов мы не ожидаем», – рассказала глава Гидрометцентра.

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