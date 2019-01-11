В Севастополе выявлены случаи свиного и птичьего гриппа

В текущем эпидемиологическом сезоне в Севастополе зарегистрировано три клинически подтвержденных случая заболевания гриппом. Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на главного внештатного эпидемиолога городского департамента здравоохранения Сергея Грыгу.

«Были только три подтверждённых случая гриппа – один случай заболевания штаммом свиного гриппа (H1N1) и два случая птичьего гриппа (H3N2). Все заболевшие были благополучно пролечены в инфекционной больнице, все выписаны здоровыми», – рассказал специалист он.

По данным медиков, в этом году в городе ожидается распространение вирусов группы А – H1N1 и H3N2, а также вируса В. При этом пока эпидемиологическая обстановка в Севастополе остается нормальной.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, план по вакцинации населения от гриппа уже перевыполнен – привито 46% населения города.

Крым Sobaka.ru